Samastipur News: लंबे इंतजार के बाद समस्तीपुर में अनुकंपा नियुक्तियां पूरी, लाभार्थियों में खुशी
Samastipur News: लंबे इंतजार के बाद समस्तीपुर में अनुकंपा नियुक्तियां पूरी, लाभार्थियों में खुशी

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर के कर्पूरी सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा के आधार पर चयनित 134 अभ्यर्थियों को लिपिक व परिचारी पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. मंत्री श्रवण कुमार ने इसे वर्षों की प्रतीक्षा का अंत बताया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:05 PM IST

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी सभागार में शिक्षा विभाग समस्तीपुर जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं परिचारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी, समस्तीपुर विधान पार्षद डॉक्टर तरुण कुमार चौधरी समस्तीपुर विधानसभा के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया गया.

यह भी पढ़ें: पारिवारिक विवाद में दामाद ने ले ली ससुर की जान, सास को भी कर दिया जख्मी

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि समस्तीपुर जिले में 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. उन्होंने बताया कि वर्षों कागजात की कमी को लेकर अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, कागजात पूरा होने के बाद कर्पूरी सभागार में सभी अनुकंपा आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है नियुक्ति पत्र में मिलने के बाद अनुकंपा आश्रितों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है.

वहीं नालंदा में हुए उन पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हम नालंदा जिला के पामा गांव गए हुए थे, जहां जीविका की दीदी का एक्सीडेंट हुआ था और एक ही गांव के नौ लोगों का मृत्यु हो गई थी. मैं जीविका दीदी के लिए गया था. ताकि उनके परिवार से मिलकर कुछ सहायता की जा सके, लेकिन इस दौरान कुछ युवाओं ने कुछ भला बुरा कहना शुरू कर दिया. इसके बाद में वहां से निकल पड़ा, पीछे क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है.

वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि आज की तारीख में विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है. अगर विपक्ष के पास मुद्दे होते तो वह मुद्दा लेकर चलते हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन एसाईआर जैसे मुद्दे को लेकर चल रहे हैं. भारत के निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है. उस पर सवाल खड़ा करके जो राजनीति हो रही है, जो कहीं से नियम संगत नहीं है.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Samastipur NewsBihar News

;