/बिहार बंद के तहत AISA कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, आगजनी कर पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का कर रहें विरोध

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Samastipur News: समस्तीपुर में नीट पेपर लीक मामले और पटना में आइसा कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्र संगठन आइसा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है. आज सुबह से ही आइसा कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया ऐर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
इस प्रदर्शन का नेतृत्व आइसा के जिला सचिव सुनील कुमार कर रहे है. उन्होंने कहा है कि नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने देश की परीक्षा व्यवस्थापर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अनका आरोप है कि केंद्र सरकार इन मामलों पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास करक रही है. उन्होंने कहा कि पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आइसा कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई भी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें. कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया.
आइसा नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार सड़क पर उतरते रहेंगे. प्रदर्शन के दौरान कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा और मौके पर पुलिस बल तैनात रहा. हालांकि स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी रही और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा.