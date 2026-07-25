/बिहार बंद के तहत AISA कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, आगजनी कर पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का कर रहें विरोध

Samastipur News: समस्तीपुर में नीट पेपर लीक मामले और पटना में आइसा कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्र संगठन आइसा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है. आज सुबह से ही आइसा कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया ऐर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.