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बिहार बंद के तहत AISA कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, आगजनी कर पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का कर रहें विरोध

Samastipur News: समस्तीपुर में बिहार बंद के दौरान AISA कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले और पटना में पुलिस कार्रवाई के विरोध में समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:25 AM IST
बिहार बंद के तहत AISA कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, आगजनी कर पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का कर रहें विरोध
Image Credit: बिहार बंद के तहत AISA कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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