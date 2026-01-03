समस्तीपुर में शराब के ठिकानों का भंडाफोड़, मनचलों से तंग आकर युवती ने वीडियो किया वायरल

Samastipur Viral Video: समस्तीपुर जिले में पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां कर रही है. यहां के नगर थाना इलाके में बाईपास के किनारे बूढ़ी गंडक नदी की तरफ बने ढाबों में अवैध शराब और ब्राउन शुगर जैसे नशीले सामान का खुलेआम धंधा चल रहा है. आसपास के लोग बताते हैं कि ये कारोबार काफी दिनों से जारी है, मगर पुलिस की सख्ती न होने से ये नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है. इसी जगह की एक लड़की ने नशेड़ियों और बदमाशों की हरकतों से परेशान होकर खुद ही वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. उस वीडियो में ढाबों के आसपास संदिग्ध हरकतें, नशे में चूर लड़के दिखाई दिए. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

बताया जा रहा है कि बाईपास के किनारे शाम ढलते ही रात तक नशेड़ियों की भीड़ जमा हो जाती है. यहां से गुजरने वाली औरतों और लड़कियों के लिए इस रास्ता से निकालना मुश्किल हो गया है. हर रोज छेड़खानी, गंदी बातें और डराने की घटनाएं होती रहती हैं. इन्हीं परेशानियों से तंग आकर उस युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि पुलिस और प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाए. राज्य में शराब पर पूरी पाबंदी लगी हुई है, फिर भी जिले में अवैध शराब और ब्राउन शुगर का कारोबार रुक नहीं रहा. बाईपास इलाके के ढाबे इन धंधों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोग आसानी से नशीली चीजों का सेवन करते हैं.

नशे के इस बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए जिले में नारकोटिक्स सेल बनाया गया है. लेकिन अब तक पुलिस ब्राउन शुगर के बड़े गिरोहों तक नहीं पहुंच पाई है. कभी-कभी छोटे-मोटे तस्कर पकड़े जाते हैं और थोड़ी-बहुत बरामदगी होती है, लेकिन पीछे काम करने वाले बड़े नेटवर्क पर हाथ नहीं डाला जा रहा. स्थानीय लोग कहते हैं कि ये ढाबे नशे के अड्डे बन चुके हैं, जहां शाम से रात तक गाड़ियां रुकती हैं और संदिग्ध लोग आते-जाते रहते हैं. लड़की के वीडियो ने पूरे इलाके की पोल खोल दी है, जिसमें नशेड़ी युवक महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते दिख रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

ये नशे का जाल सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के युवाओं को बर्बाद कर रहा है. ढाबों में आसानी से मिलने वाली अवैध शराब और नशे का प्रदार्थ की वजह से कई परिवार टूट रहे हैं. महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, क्योंकि रास्ते में नशेड़ी घूमते रहते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा है कि पुलिस को अब बड़े स्तर पर छापेमारी करनी चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि इतने समय से चल रहे इस धंधे पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय