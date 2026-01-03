Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062780
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में शराब के ठिकानों का भंडाफोड़, मनचलों से तंग आकर युवती ने वीडियो किया वायरल

Samastipur Alcohol Dens Busted: समस्तीपुर जिले के नगर थाना इलाके में बाईपास के किनारे ढाबों में अवैध शराब और ब्राउन शुगर का कारोबार खुलेआम चल रहा है. एक युवती ने नशेड़ियों की हरकतों से तंग आकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:48 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में बाईपास ढाबों पर चल रहा नशे का खुला खेल
समस्तीपुर में बाईपास ढाबों पर चल रहा नशे का खुला खेल

Samastipur Viral Video: समस्तीपुर जिले में पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां कर रही है. यहां के नगर थाना इलाके में बाईपास के किनारे बूढ़ी गंडक नदी की तरफ बने ढाबों में अवैध शराब और ब्राउन शुगर जैसे नशीले सामान का खुलेआम धंधा चल रहा है. आसपास के लोग बताते हैं कि ये कारोबार काफी दिनों से जारी है, मगर पुलिस की सख्ती न होने से ये नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है. इसी जगह की एक लड़की ने नशेड़ियों और बदमाशों की हरकतों से परेशान होकर खुद ही वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. उस वीडियो में ढाबों के आसपास संदिग्ध हरकतें, नशे में चूर लड़के दिखाई दिए. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

बताया जा रहा है कि बाईपास के किनारे शाम ढलते ही रात तक नशेड़ियों की भीड़ जमा हो जाती है. यहां से गुजरने वाली औरतों और लड़कियों के लिए इस रास्ता से निकालना मुश्किल हो गया है. हर रोज छेड़खानी, गंदी बातें और डराने की घटनाएं होती रहती हैं. इन्हीं परेशानियों से तंग आकर उस युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि पुलिस और प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाए. राज्य में शराब पर पूरी पाबंदी लगी हुई है, फिर भी जिले में अवैध शराब और ब्राउन शुगर का कारोबार रुक नहीं रहा. बाईपास इलाके के ढाबे इन धंधों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोग आसानी से नशीली चीजों का सेवन करते हैं.

नशे के इस बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए जिले में नारकोटिक्स सेल बनाया गया है. लेकिन अब तक पुलिस ब्राउन शुगर के बड़े गिरोहों तक नहीं पहुंच पाई है. कभी-कभी छोटे-मोटे तस्कर पकड़े जाते हैं और थोड़ी-बहुत बरामदगी होती है, लेकिन पीछे काम करने वाले बड़े नेटवर्क पर हाथ नहीं डाला जा रहा. स्थानीय लोग कहते हैं कि ये ढाबे नशे के अड्डे बन चुके हैं, जहां शाम से रात तक गाड़ियां रुकती हैं और संदिग्ध लोग आते-जाते रहते हैं. लड़की के वीडियो ने पूरे इलाके की पोल खोल दी है, जिसमें नशेड़ी युवक महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते दिख रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- VIDEO: सवालों से भागते नजर आये संजय सरावगी, बिहार की महिलाओं के अपमान पर साधी चुप्पी

ये नशे का जाल सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के युवाओं को बर्बाद कर रहा है. ढाबों में आसानी से मिलने वाली अवैध शराब और नशे का प्रदार्थ की वजह से कई परिवार टूट रहे हैं. महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, क्योंकि रास्ते में नशेड़ी घूमते रहते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा है कि पुलिस को अब बड़े स्तर पर छापेमारी करनी चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि इतने समय से चल रहे इस धंधे पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

Bettiah Municipal Corporation
'भ्रष्टाचार दबाने के लिए एक हुए दिग्गज', बेतिया नगर निगम की महापौर का बड़ा खुलासा
Madhubani News
Madhubani Mob Lynching Case: राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम, एसपी को लिखा पत्र
Bagaha News
'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, भड़के शहरवासी
Begusarai News
न गोली, न चाकू...पेचकस और चाबी से गोदकर दुकानदार का कत्ल, बेगूसराय पुलिस का खुलासा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, जिला कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार
patna news
बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल सकी मां, गर्दनीबाग में एक ही रात उजड़ गया पूरा परिवार
bihar madhepura news
एग्री-स्टैक से बदलेगी खेती की तस्वीर, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प से किसानों को लाभ
Patna doctor
ठंड में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से रहना है दूर तो मान लें डॉक्टर की ये सलाह
Saran News
सारण में एक महीने में विशेष अभियान के दौरान 1375 गिरफ्तार, 32,973 लीटर शराब जब्त
Bettiah news
नशे की हैवानियत ने छीनी मासूम की मुस्कान, बेतिया में किशोरी पिटाई पर जनाक्रोश