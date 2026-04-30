मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के कुलपति ने बेटे को ही बना दिया डाटा ऑपरेटर, 11 महीने में उड़ाए 4 करोड़

Samstipur News: मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के कुलपति पर फर्जी बहाली और 4 करोड़ खर्च के गंभीर आरोप लगे हैं. समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रिंसिपल ने पोल खोली है. वहीं, निगरानी विभाग ने जब सब रजिस्टार को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद उसने ये आरोप लगाया.
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Maulana Mazharul Haque University: मौलाना मजहरुल हक के सब रजिस्टार निगरानी की हत्थे चढ़ते ही पूछताछ के दौरान उन्होंने मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके कहने पर ही केआसी के लिए ढाई लाख रुपए लिए गए थे. वहीं, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के वर्तमान प्रिंसिपल डॉ. शशि भूषण कुमार शशि ने कुलपति डॉ. मोहम्मद आलमगीर पर वित्तीय अनियमितता, फर्जी नियुक्ति और विश्वविद्यालय की कार्यवाही में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं.
प्रिंसिपल डॉ. शशि भूषण कुमार शशि का कहना है कि डॉ. आलमगीर जब समस्तीपुर कॉलेज में 11 महीने तक प्रभारी प्राचार्य रहे, उस दौरान उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद यावर आलमगीर समेत 6 लोगों की बिना विज्ञापन निकाले डाटा ऑपरेटर पद पर अवैध नियुक्ति कर दी. आरोप है कि कॉलेज की प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ कर नियुक्तियां की गईं और बाद में इन नियुक्तियों का भुगतान भी किया गया.
बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने जांच के बाद इन 6 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. बावजूद इसके नियुक्ति रद्द होने के बाद भी 11 महीने तक अनुदान राशि उठाया गया.
वहीं, हाल ही में विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनाउल्लाह खान को निगरानी विभाग ने 28 अप्रैल को ढाई लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी समस्तीपुर के दो छात्रों का नंबर बढ़ाने के नाम पर हुई थी. पूछताछ में सनाउल्लाह खान ने दावा किया कि उसने यह रकम कुलपति के कहने पर ली थी.
निगरानी विभाग ने अनीसाबाद स्थित फ्लैट की तलाशी में बैंक पासबुक, एलआईसी दस्तावेज, फ्लैट की डीड, निवेश संबंधी कागजात और अन्य संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए हैं. प्रिंसिपल डॉ. शशि भूषण कुमार शशि ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्राचार्य रहते हुए डॉ. आलमगीर ने मात्र 11 महीने में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए और वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया. फिलहाल, इन आरोपों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
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