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समस्तीपुर: जहां कुछ दिन पहले पहुंचे थे सीएम सम्राट, उसी चकोठी मठ से राम-लक्ष्मण-जानकी की प्राचीन मूर्तियां चोरी

समस्तीपुर के चकोठी मठ से राम, लक्ष्मण और सीता की 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गईं. लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत वाली यह चोरी सीएम सम्राट चौधरी के दौरे के 18 दिन बाद हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:10 PM IST
समस्तीपुर: जहां कुछ दिन पहले पहुंचे थे सीएम सम्राट, उसी चकोठी मठ से राम-लक्ष्मण-जानकी की प्राचीन मूर्तियां चोरी
Image Credit: समस्तीपुर: चकोठी मठ से राम-लक्ष्मण-जानकी की प्राचीन मूर्तियां चोरी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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