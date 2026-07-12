/समस्तीपुर: जहां कुछ दिन पहले पहुंचे थे सीएम सम्राट, उसी चकोठी मठ से राम-लक्ष्मण-जानकी की प्राचीन मूर्तियां चोरी

ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर का दरवाजा खोला तो...

इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बता दें कि जब मठ के महामंडलेश्वर रामसेवक दास शास्त्री ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर के दरवाजे खोलने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला खुला था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. महामंडलेश्वर के अनुसार, चोरी हुई मूर्तियों पर कई कीमती गहने पहने हुए थे, जिनमें सोने का धनुष, कंगन, देवी सीता का मुकुट, सोने की छतरी, चांदी का मुकुट और किशोरी जी और देवी लक्ष्मी के लिए सोने की चेन शामिल थीं. उनका दावा है कि केवल भगवान राम की प्रतिमा की कीमत ही करीब एक करोड़ रुपये है, जबकि आभूषणों समेत कुल चोरी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की है.