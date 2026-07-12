/समस्तीपुर: जहां कुछ दिन पहले पहुंचे थे सीएम सम्राट, उसी चकोठी मठ से राम-लक्ष्मण-जानकी की प्राचीन मूर्तियां चोरी

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समस्तीपुर जिले के खानपुर पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद ऐतिहासिक चकोठी मठ में चोरी की एक बड़ी घटना हुई है. चोरों ने देर रात मठ में घुसकर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की 200 साल पुरानी अष्टधातु (आठ धातुओं का मिश्रण) की मूर्तियां- जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और अन्य कीमती गहने चुरा लिए. मिली जानकारी के अनुसार, 24 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने '24 अवतार धाम' मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में शामिल होने और पूजा-अर्चना करने के लिए इस मठ का दौरा किया था.
ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर का दरवाजा खोला तो...
इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बता दें कि जब मठ के महामंडलेश्वर रामसेवक दास शास्त्री ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर के दरवाजे खोलने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला खुला था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. महामंडलेश्वर के अनुसार, चोरी हुई मूर्तियों पर कई कीमती गहने पहने हुए थे, जिनमें सोने का धनुष, कंगन, देवी सीता का मुकुट, सोने की छतरी, चांदी का मुकुट और किशोरी जी और देवी लक्ष्मी के लिए सोने की चेन शामिल थीं. उनका दावा है कि केवल भगवान राम की प्रतिमा की कीमत ही करीब एक करोड़ रुपये है, जबकि आभूषणों समेत कुल चोरी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की है.
खबर है कि चोरों ने मंदिर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराया, लेकिन भागते समय उनमें से कुछ सामान पास के खेत में ही फेंक दिया. मिली जानकारी के अनुसार, सीएम सम्राट चौधरी ने 24 जून को इसी चकोठी मठ में 'प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ' में हिस्सा लिया था. इतने अहम धार्मिक स्थल पर हुई इस बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल खानपुर पुलिस और FSL की टीम मामले की जांच कर रही है; पुलिस पास के CCTV कैमरों के फुटेज और दूसरे तकनीकी सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है.