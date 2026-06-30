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मैंने लव मैरिज कर लिया है और सुरक्षित हूं... जिस अनीशा को परिजन मरा हुआ मान चुके थे, उसने भेजा वीडियो संदेश

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापतिनगर में लापता छात्रा अनीसा कुमारी मामले में बड़ा मोड़ आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती ने खुद को सुरक्षित बताते हुए अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने का दावा किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:26 PM IST
मैंने लव मैरिज कर लिया है और सुरक्षित हूं... जिस अनीशा को परिजन मरा हुआ मान चुके थे, उसने भेजा वीडियो संदेश
Image Credit: मैंने लव मैरिज कर लिया है और सुरक्षित हूं... जिस अनीशा को परिजन मरा हुआ मान चुके थे, उसने भेजा वीडियो संदेशSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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