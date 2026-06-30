/मैंने लव मैरिज कर लिया है और सुरक्षित हूं... जिस अनीशा को परिजन मरा हुआ मान चुके थे, उसने भेजा वीडियो संदेश

थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, B.A की छात्रा अनीसा कुमारी 21 जून को घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने जमीनी विवाद के कारण उसके अपहरण की आशंका जताते हुए 23 जून को विद्यापतिनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी बीच, 28 जून को बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में तालाब किनारे बोरे में बंद एक अज्ञात युवती का शव मिलने पर परिजनों ने उसकी पहचान अनीसा के रूप में की थी. इस सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजन सोमवार सुबह शव को घर लाने की तैयारी कर रहे थे.