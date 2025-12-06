ओडिशा SSC पेपर लीक मामले में समस्तीपुर से एक और गिरफ्तारी, बड़ा गैंग कनेक्शन आया सामने

Odisha SSC Paper Leak Case: ओडिशा SSC पेपर लीक मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर उत्तरी गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक का नाम राजमोहन प्रसाद बताया गया है. टीम बुधवार देर रात समस्तीपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उसे पकड़ लिया. यह गिरफ्तारी 2023 में हुए ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) पेपर लीक कांड से जुड़ी है, जिसमें कई राज्यों के माफिया शामिल थे.

ओडिशा क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी विकास रंजन बेउरा ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लोग शामिल हैं. बिहार से अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसी सिलसिले में खानपुर के राजमोहन प्रसाद को पकड़ा गया है. उसकी गाड़ी 2023 में ओडिशा से बरामद भी की गई थी, जिससे पुलिस को उसके पेपर लीक नेटवर्क में शामिल होने के और सबूत मिले.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, गिरफ्तार राजमोहन का सीधा संबंध विशाल चौरसिया और बिजेंद्र गुप्ता जैसे कुख्यात पेपर लीक गैंग से है. विशाल चौरसिया हाल ही में बिहार BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुख्य आरोपी है, जबकि बिजेंद्र गुप्ता NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जाता है. खास बात यह है कि बिजेंद्र गुप्ता, गिरफ्तार राजमोहन प्रसाद का बहनोई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजमोहन पिछले 10–15 वर्षों से इन दोनों के संगठित सॉल्वर और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

ओडिशा क्राइम ब्रांच ने बताया कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) भी लंबे समय से राजमोहन की तलाश में थी. माना जा रहा है कि BPSC परीक्षा लीक के पीछे जिस बड़े नेटवर्क का हाथ था, उसी टीम के कई सदस्य ओडिशा SSC पेपर लीक मामले में भी सक्रिय थे. इस नेटवर्क का संचालन अलग-अलग राज्यों में फैले सॉल्वर गैंग के जरिए किया जाता था.

एएसपी विकास रंजन बेउरा ने बताया कि राजमोहन की गिरफ्तारी से जांच में कई अहम सुराग मिलेंगे. पुलिस अब गैंग के वित्तीय लेनदेन, तकनीकी सहयोग और पेपर पहुंचाने की पूरी चैन की जांच कर रही है.

इस मामले के बाद ओडिशा और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से जांच आगे बढ़ा रही हैं. दोनों राज्य की एजेंसियों का मानना है कि यह गैंग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर और लीक पेपर के जरिए करोड़ों रुपये की कमाई करता था. कई छात्रों और अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए दोनों राज्यों की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव मानी जा रही हैं.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय