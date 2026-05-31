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समस्तीपुर पहुंचे अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, बोले- '1980 से पहले आए बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी हो पहचान, देश से बाहर निकाले सरकार'

समस्तीपुर पहुंचे अश्विनी चौबे ने कहा कि 1980 से पहले आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी देश से बाहर करना जरूरी है. उन्होंने बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 31, 2026, 11:23 PM IST

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भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे
भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे

Samastipur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बाद में मीडिया से बातचीत में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया।अश्विनी चौबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ कोई नया मुद्दा नहीं है. उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने किशनगंज में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया था, जिसमें वे खुद भी शामिल थे. 

अश्विनी कुमार चौबे के मुताबिक उस समय भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 1980 में भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे. किशनगंज में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चला था. उस समय भी भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे थे. जो लोग अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 1980 से पहले आए बांग्लादेशी नागरिकों की भी पहचान कर उन्हें बाहर किया जाना चाहिए. उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार के कई इलाकों में भी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर BJP का प्रशिक्षण कार्यक्रम: वाल्मीकिनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कार्रवाई हो रही है, वह जरूरी है. बिहार में भी कई जगहों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं. उनकी पहचान कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है और कुछ मामलों में अवैध रूप से रह रहे लोग भी इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं. सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार काम हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशहित में काम कर रही है और घुसपैठ के मुद्दे पर सख्ती जरूरी है.

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