चुनाव ड्यूटी पर ASI ने तीसरी मंजिल से युवक को फेंका, समस्तीपुर में भड़का बवाल, ग्रामीणों ने कॉलेज में की तोड़फोड़

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए एक सब-इंस्पेक्टर की हरकत से सोमवार की देर शाम पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया. मामला समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर स्थित पीटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का है. आरोप है कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए एक सब-इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में एक युवक को बेरहमी से पीटकर छात्रावास की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया.



घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए. सैकड़ों की भीड़ कॉलेज पहुंची, मुख्य द्वार बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी एसआई की गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों के अनुसार वार्ड संख्या 21 निवासी मनीष कुमार (27), पिता चीना दास, मजदूरी कर परिवार चलाता है और चार बच्चों का पिता है. सोमवार शाम कॉलेज चौक के पास किसी बात को लेकर एसआई से उसकी कहासुनी हो गई.

एसआई पर नशे की हालत में होने का आरोप

बताया गया कि एसआई नशे की हालत में था. पहले उसने चौक पर मनीष की पिटाई की और फिर जबरन कॉलेज परिसर के छात्रावास में ले गया. आरोप है कि छात्रावास के कमरे में मनीष को लाठी और पिस्टल के बट से बेरहमी से पीटा गया. इसी बीच पिस्टल से वार कर उसका दांत तोड़ दिया गया और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया. मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और थानाध्यक्ष मो. इरशाद आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की. भीड़ ने हॉस्टल में रखे टेबल-कुर्सी, सीसीटीवी कैमरे और जनरेटर को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.

आरोपी एसआई का नाम अभी सार्वजनिक नहीं

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी एसआई का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. मामले की उच्चस्तरीय जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और दोषी दरोगा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट:मंटुन कुमार रॉय

