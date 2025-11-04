Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2987280
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

चुनाव ड्यूटी पर ASI ने तीसरी मंजिल से युवक को फेंका, समस्तीपुर में भड़का बवाल, ग्रामीणों ने कॉलेज में की तोड़फोड़

Bihar Assembly Election 2020: समस्तीपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए ASI पर युवक को तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप लगा है. गुस्साए ग्रामीणों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया. एएसआई पर शराब के नशा में होने का भी आरोप लगा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:11 AM IST

Trending Photos

चुनाव ड्यूटी पर ASI की हैवानियत! शराब के नशे में युवक को तीसरी मंजिल से फेंका
चुनाव ड्यूटी पर ASI की हैवानियत! शराब के नशे में युवक को तीसरी मंजिल से फेंका

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए एक सब-इंस्पेक्टर की हरकत से सोमवार की देर शाम पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया. मामला समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर स्थित पीटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का है. आरोप है कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए एक सब-इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में एक युवक को बेरहमी से पीटकर छात्रावास की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया.
 
एसआई की युवक से कहासुनी 
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए. सैकड़ों की भीड़ कॉलेज पहुंची, मुख्य द्वार बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी एसआई की गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों के अनुसार वार्ड संख्या 21 निवासी मनीष कुमार (27), पिता चीना दास, मजदूरी कर परिवार चलाता है और चार बच्चों का पिता है. सोमवार शाम कॉलेज चौक के पास किसी बात को लेकर एसआई से उसकी कहासुनी हो गई. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

एसआई पर नशे की हालत में होने का आरोप
बताया गया कि एसआई नशे की हालत में था. पहले उसने चौक पर मनीष की पिटाई की और फिर जबरन कॉलेज परिसर के छात्रावास में ले गया. आरोप है कि छात्रावास के कमरे में मनीष को लाठी और पिस्टल के बट से बेरहमी से पीटा गया. इसी बीच पिस्टल से वार कर उसका दांत तोड़ दिया गया और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया. मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़
घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और थानाध्यक्ष मो. इरशाद आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की. भीड़ ने हॉस्टल में रखे टेबल-कुर्सी, सीसीटीवी कैमरे और जनरेटर को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.

​यह भी पढ़ें:अब मतदान के बाद ही! बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी

आरोपी एसआई का नाम अभी सार्वजनिक नहीं
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी एसआई का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. मामले की उच्चस्तरीय जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और दोषी दरोगा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट:मंटुन कुमार रॉय

यह भी पढ़ें:हिलसा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले- रात के अंधेरे में हमारे प्रत्याशी को हराया गया...

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Samastipur News

Trending news

bihar chunav 2025
अब मतदान के बाद ही! बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी
lallan singh
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर FIR दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का मामला
CM nitish kumar
सीएम नीतीश ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- 2005 से पहले पिछड़े-वंचित तबकों की अनदेखी हुई
priyanka gandhi
लखीसराय में गरजीं प्रियंका गांधी, कहा- बिहार ने देश की नींव रखी, अब बदलाव की बारी...
shatrughan sinha
शत्रुघ्न सिन्हा ने जन सुराज प्रत्याशी केसी सिन्हा का किया समर्थन
Jharkhand cabinet meeting
झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक, किसानों से लेकर खिलाड़ियों तक के लिए कई अहम फैसले
Tejashwi Yadav
हिलसा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले- रात के अंधेरे में हमारे प्रत्याशी को हराया गया...
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
बिहार के औद्योगिक पतन के लिए 'जंगल राज' जिम्मेदार, मिलें फिर चालू होंगी: अमित शाह
CM nitish kumar
JDU प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के समर्थन में सीएम नीतीश ने की रैली
bihar chunav 2025
महागठबंधन के लोग अब बिहार के लोगों को नहीं बना पाएंगे बेवकूफ: नाजिया इलाही खान