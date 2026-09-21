Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /सास को सबक सिखाने के लिए बहु ने रचवाई घर में लूट, फुआ की सूचना पर भतीजे ने की मारपीट और डकैती, 2 गिरफ्तार

सास को सबक सिखाने के लिए बहु ने रचवाई घर में लूट, फुआ की सूचना पर भतीजे ने की मारपीट और डकैती, 2 गिरफ्तार

Samastipur News: बहू ने सास को सबक सिखाने की साजिश में घर में लूट कराया. फुआ ने भतीजे को सास की सूचना दी, जिसके बाद नकाब पहनकर घर में घुसे बदमाशों ने मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:43 PM IST
सास को सबक सिखाने के लिए बहु ने रचवाई घर में लूट, फुआ की सूचना पर भतीजे ने की मारपीट और डकैती, 2 गिरफ्तार
Image Credit: बहू ने सास को सबक सिखाने की साजिश में कराई घर में लूट (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', मुकेश सहनी ने कौशाम्बी में डॉ. संजय निषाद पर साधा निशाना
2
3
4
5