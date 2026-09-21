/सास को सबक सिखाने के लिए बहु ने रचवाई घर में लूट, फुआ की सूचना पर भतीजे ने की मारपीट और डकैती, 2 गिरफ्तार

समस्तीपुर जिले में घर में घुसकर महिला से मारपीट और लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के अखतवारा गांव में 10 सितंबर की रात हुई लूट की घटना में पुलिस ने महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची. पुलिस ने इनके पास से लूटे गए आभूषण और मोबाइल समेत घटना में इस्तेमाल कई सामान बरामद किए हैं.