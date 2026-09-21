/सास को सबक सिखाने के लिए बहु ने रचवाई घर में लूट, फुआ की सूचना पर भतीजे ने की मारपीट और डकैती, 2 गिरफ्तार

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समस्तीपुर जिले में घर में घुसकर महिला से मारपीट और लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के अखतवारा गांव में 10 सितंबर की रात हुई लूट की घटना में पुलिस ने महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची. पुलिस ने इनके पास से लूटे गए आभूषण और मोबाइल समेत घटना में इस्तेमाल कई सामान बरामद किए हैं.
घटना को लेकर अखतवारा गांव निवासी रामचंद्र मंडल की पत्नी पूनम देवी ने शिवाजीनगर थाना में आवेदन दिया. जिसमें 10 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह घर में अकेली सो रही थी, उसी दौरान दो नकाबपोश अपराधी घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे. विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की और आभूषण समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए.
मामले में 11 सितंबर को शिवाजीनगर थाना कांड संख्या 156/26 दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर सिसई गांव निवासी शिवम कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ के आधार पर अखतवारा निवासी मनीषा कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया.
पुलिस के अनुसार, आरोपितों के पास से सोने जैसा कान का एक जोड़ा टॉप्स, चांदी जैसी एक जोड़ी पायल और नोकिया कंपनी का कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है. इसके अलावा घटना में इस्तेमाल ओप्पो मोबाइल, शिवम द्वारा पहनी गई शर्ट, चेहरा ढकने वाला गमछा, मारपीट में इस्तेमाल पीवीसी पाइप का टुकड़ा, धमकी भरे स्लोगन वाली पर्ची और विवो कंपनी का मोबाइल भी बरामद हुआ है.
पुलिस पूछताछ के अनुसार मनीषा कुमारी, शिवम की फुआ लगती है और उसका अपनी सास से विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि मनीषा ने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए शिवम से मदद मांगी थी. पहले भी उसने अपनी सास को मिठाई के जरिए नुकसान पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन शिवम ने इससे इनकार कर दिया था.
पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर को मनीषा ने शिवम को फोन कर बताया कि उसकी सास घर में अकेली है. इसके बाद शिवम और उसका साथी शिवकुश उर्फ लोहा सिंह रात में अखतवारा पहुंचे. दोनों घर के पीछे से छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए और महिला के साथ मारपीट कर आभूषण, नकद रुपये और मोबाइल लेकर फरार हो गए.
घटना के बाद शिवम ने लूटे गए मोबाइल से मनीषा को फोन कर वारदात की जानकारी दी और पीड़िता की तस्वीर भी भेजी. पूछताछ में लूटे गए सामान के बंटवारे की बात भी सामने आई है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है.
रोसड़ा एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मामले का सफल खुलासा किया है. महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इनके पास से लूटे गए सामान और घटना में इस्तेमाल कई सामग्रियां बरामद हुई हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.