Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले चिराग के संभावित उम्मीदवार को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण

LJPR Leader Rajeev Ranjan Arrested: लोजपा-रामविलास के नेता पर रिटायर्ड जज से करीब साढ़े 4 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप है. इस मामले में पश्चिम बंगाल के विधाननगर थाने की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:51 AM IST

चिराग पासवान
Bengal Police Arrested LJPR Leader Rajeev Ranjan: बिहार की विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के घटक दल LJPR (लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास) के संभावित उम्मीदवार राजीव रंजन को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. विभूतिपुर विधानसभा सीट से लोजपा(रा) के सिंबल पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे. राजीव रंजन को पश्चिम बंगाल के विधाननगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. मामला धोखाधड़ी से जुड़ा पाया गया है. लोजपा-रामविलास के नेता पर रिटायर्ड जज से करीब साढ़े 4 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड जज इंद्रजीत चटर्जी ने 7 सितंबर को राजीव रंजन को नामजद करते हुए थाने में FIR दर्ज कराया था. इसके बाद बंगाल के विधाननगर थाने की पुलिस ने नामजद अभियुक्त को सॉल्टलेक इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

खबर अपडेट हो रही है...

