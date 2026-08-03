/समस्तीपुर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फूटा आक्रोश, भीम आर्मी ने रोका हाईवे, लगा लंबा जाम

एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना

मुसरीघरारी चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बीते सप्ताह थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म की घटना हुई थी. पीड़िता की ओर से महिला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.