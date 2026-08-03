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समस्तीपुर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फूटा आक्रोश, भीम आर्मी ने रोका हाईवे, लगा लंबा जाम

Samastipur News: समस्तीपुर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों का आक्रोश फूटा पड़ा. मुसरीघरारी में भीम आर्मी और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:10 PM IST
समस्तीपुर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फूटा आक्रोश, भीम आर्मी ने रोका हाईवे, लगा लंबा जाम
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर में रेप आरोपियों को बचाने का आरोप लगा भीम आर्मी ने रोका हाईवे

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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