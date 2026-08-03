/समस्तीपुर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फूटा आक्रोश, भीम आर्मी ने रोका हाईवे, लगा लंबा जाम

राज्य चुनें
समस्तीपुर जिला में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा, जहां जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में 3 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुसरीघरारी चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. सड़क जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.
एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना
मुसरीघरारी चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बीते सप्ताह थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म की घटना हुई थी. पीड़िता की ओर से महिला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
बारिश के बावजूद लोग सड़क पर डटे रहे
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. हाथों में झंडा-बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की. बारिश के बावजूद लोग सड़क पर डटे रहे. राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई .
'जल्द सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करें पुलिस'
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करें और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष सामने आने का इंतजार है.
कोर्ट में पेशी के दौरान भगा पॉक्सो का विचाराधीन बंदी
दूसरी, तरफ समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय से बारिश का फायदा उठाकर पॉक्सो एक्ट के एक विचाराधीन बंदी ने पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया. घटना के बाद नगर थाना पुलिस और डीआईयू की टीम कोर्ट परिसर समेत आसपास के इलाकों में छानबीन और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है.
पूरा मामला मामला समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय का है. फरार विचाराधीन बंदी की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर निवासी रोशन कुमार उर्फ साजन के रूप में हुई है. वह पिछले करीब एक वर्ष से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में मंडल कारा में बंद था. सोमवार को उसे पेशी के लिए पुलिस अभिरक्षा में व्यवहार न्यायालय लाया गया था.