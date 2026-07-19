/समस्तीपुर: जेल में बंदी सुधीर महतो की मौत पर नहीं हुई FIR तो भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर काटा बवाल, मुआवजे की मांग

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समस्तीपुर मंडल कारा में बंदी सुधीर कुमार महतो की हुई मौत मामले में शनिवार (18 जुलाई) को भीम आर्मी ने जमकर बवाल काटा. भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है. नाराज लोगों ने भीम आर्मी के बैनर चले कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया. वहीं, जब मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट को जाम कर समस्तीपुर-पटना मार्ग बाधित कर दिया गया. सड़क जाम के कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में नगर पुलिस और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे तब जाकर सड़क जाम समाप्त हुआ.
इस दौरान भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन उन्हें सौपा गया. कार्यक्रम का नेतृत्व जिला परिषद सदस्य रवि रोशन कुमार कर रहे थे. सड़क जाम कर रहे लोगों ने बताया कि पिछली 31 मई को उत्पाद विभाग की ओर से दलित समाज के सुधीर कुमार महतो को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था. लोगों का कहना है कि मृतक सुधीर महतो का शराब कारोबार से कोई लेना-देना नहीं था. वह रिफाइनरी में काम करते थे. उन्हें उत्पाद विभाग की टीम फर्जी मामले में गिरफ्तार किया था. लोगों ने आरोप लगाया कि जेल में उनके साथ मारपीट की गई, जिस कारण उनकी मौत हो गई.
इस मामले में जेल प्रशासन के खिलाफ एससी-एसटी थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और न ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला है. इसी से नाराज होकर लोगों ने धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था. धरना कार्यक्रम को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, लेकिन करीब दो घंटे तक चले इस धरने में मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे.
इसके बाद आक्रोशित होकर लोग कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंच गए. वहां भी लोगों की नहीं सुनी गई तब लोगों ने सड़क जाम कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से उन लोगों ने मांग की है कि मृतक सुबोध महतो के परिजनों को कम से कम 15 लाख रुपया मुआवजा मिले. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाए.