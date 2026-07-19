/समस्तीपुर: जेल में बंदी सुधीर महतो की मौत पर नहीं हुई FIR तो भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर काटा बवाल, मुआवजे की मांग

समस्तीपुर मंडल कारा में बंदी सुधीर कुमार महतो की हुई मौत मामले में शनिवार (18 जुलाई) को भीम आर्मी ने जमकर बवाल काटा. भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है. नाराज लोगों ने भीम आर्मी के बैनर चले कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया. वहीं, जब मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट को जाम कर समस्तीपुर-पटना मार्ग बाधित कर दिया गया. सड़क जाम के कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में नगर पुलिस और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे तब जाकर सड़क जाम समाप्त हुआ.