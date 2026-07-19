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समस्तीपुर: जेल में बंदी सुधीर महतो की मौत पर नहीं हुई FIR तो भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर काटा बवाल, मुआवजे की मांग

समस्तीपुर मंडल कारा में बंदी सुधीर कुमार महतो की हुई मौत मामले में शनिवार (18 जुलाई) को भीम आर्मी ने जमकर बवाल काटा. भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 19, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:38 AM IST
समस्तीपुर: जेल में बंदी सुधीर महतो की मौत पर नहीं हुई FIR तो भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर काटा बवाल, मुआवजे की मांग
Image Credit: समस्तीपुर: जेल में बंदी सुधीर महतो की मौत पर नहीं हुई FIR तो भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर काटा बवाल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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