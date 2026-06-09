राज्य चुनें
Samastipur News: समस्तीपुर जिले में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 किलो 493 ग्राम गांजा बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से गांजा तस्करी के धंधे में सक्रिय बताए जा रहे हैं. कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई.
जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना पुलिस को 8 जून को सूचना मिली थी कि दूधपुरा गांव में कुछ लोग अपने घरों में गांजा छिपाकर उसकी बिक्री और तस्करी कर रहे हैं. सूचना के बाद थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.
पुलिस टीम ने दूधपुरा गांव में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. इस दौरान किशोरी साह के घर की तलाशी ली गई, जहां से 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने चंद्रिका प्रसाद साह के घर में भी छापेमारी की, जहां से 2 किलो 442 ग्राम गांजा जब्त किया गया. दोनों जगहों से कुल 3 किलो 493 ग्राम गांजा बरामद किया गया.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने दूधपुरा वार्ड संख्या-4 निवासी चंद्रिका प्रसाद साह और उनके बेटे किशोरी साह को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से गांजा तस्करी के कारोबार से जुड़े हुए थे और इलाके में इसकी सप्लाई करते थे.
मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दो अलग-अलग घरों से गांजा बरामद किया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है.