Samastipur News: समस्तीपुर जिले में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 किलो 493 ग्राम गांजा बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से गांजा तस्करी के धंधे में सक्रिय बताए जा रहे हैं. कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई.