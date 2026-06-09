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घर के अंदर चल रहा था गांजे का काला कारोबार, समस्तीपुर पुलिस ने ऐसे किया पिता-पुत्र के नेटवर्क का पर्दाफाश

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है. पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. साथ ही 3.493 किलो गांजा बरामद हुआ.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:04 PM IST
घर के अंदर चल रहा था गांजे का काला कारोबार, समस्तीपुर पुलिस ने ऐसे किया पिता-पुत्र के नेटवर्क का पर्दाफाश
Image Credit: समस्तीपुर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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