/समस्तीपुर: निर्माणाधीन गंगा सेतु बड़ा हादसा, पिलर संख्या-58 के पास स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल

राज्य चुनें
समस्तीपुर में निर्माणाधीन गंगा सेतु पर आज (शनिवार, 4 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. पुल के एक हिस्से का स्लैब टूटकर गिरने से छह मजदूर घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है. फिलहाल, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर-जौनापुर गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु के पिलर संख्या-58 के पास अचानक स्लैब टूटकर गिर गया. इस हादसे में वहां कार्यरत 6 मजदूर घायल हो गए.
जानकारी के मुताबिक, पुल के पाया नंबर-38 पर सुबह मजदूर वीम ढालने के लिए लोहे का एंगल बना रहे थे. इसी दौरान लोहे का एंगल अचानक मुड़कर करीब 25 फीट नीचे जमीन पर गिर पड़ा. इसके नीचे काम कर रहे 6 मजदूर उसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया.
बताया जा रहा है कि घायलों में एक मजदूर का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि अन्य को भी चोटें आई हैं. सभी घायलों का पीएमसीएच भेजा गया. फिलहाल, सभी घायल मजदूरों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है.
इस घटना को लेकर पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि सेंटरिंग बांधने के दौरान लोहे का एंगल बनाया जा रहा था और वही एंगल गिर गया था. इस पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.