/समस्तीपुर: निर्माणाधीन गंगा सेतु बड़ा हादसा, पिलर संख्या-58 के पास स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल

समस्तीपुर में निर्माणाधीन गंगा सेतु पर आज (शनिवार, 4 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. पुल के एक हिस्से का स्लैब टूटकर गिरने से छह मजदूर घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है. फिलहाल, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर-जौनापुर गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु के पिलर संख्या-58 के पास अचानक स्लैब टूटकर गिर गया. इस हादसे में वहां कार्यरत 6 मजदूर घायल हो गए.