Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर: निर्माणाधीन गंगा सेतु बड़ा हादसा, पिलर संख्या-58 के पास स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल

समस्तीपुर: निर्माणाधीन गंगा सेतु बड़ा हादसा, पिलर संख्या-58 के पास स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल

Samastipur Bridge Collapse: समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर-जौनापुर गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु के पिलर संख्या-58 के पास अचानक स्लैब टूटकर गिर गया. इस हादसे में वहां कार्यरत 6 मजदूर घायल हो गए.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:58 PM IST
समस्तीपुर: निर्माणाधीन गंगा सेतु बड़ा हादसा, पिलर संख्या-58 के पास स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल
Image Credit: समस्तीपुर में गंगा सेतु पर बन रहे पुल का स्लैब टूटकर गिरा, 6 मजदूर घायल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटनाः महारानी कॉलोनी में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, खुदकुशी की आशंका
patna news7 min ago
2
Samastipur News45 min ago
3
Bhagalpur News59 min ago
4
patna news1 hr ago
5
Lalu Yadav2 hrs ago