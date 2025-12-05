समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल और भागलपुर में गरजा बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

Bulldozer Action in Bihar: आजकल बिहार में जिधर देखो, उधर केवल बुलडोजर की आवाज ही सुनाई दे रही है. जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से प्रशासन अपने कड़े रूप में नजर आ रहा है. बिहार के तमाम जिलों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान जारी है. अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. समस्तीपुर में लोगों ने पुलिस बल पर पथराव कर कर दिया. वहीं बेगूसराय में लगातार चौथे दिन भी बुलडोजर अभियान जारी रहा. नेपाल सीमा क्षेत्र से सटे सुपौल में भी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा. वैशाली में भी हालात समान रहा. वहां पर भी बुलडोजर आभियान तेजी से चल रहा है. भागलपुर में अतिक्रमण हटवा रही पुलिस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

समस्तीपुर के सुंदरिया नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला

समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड स्थित मंगलगढ़ के सुंदरिया नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया. कार्रवाई के दौरान जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिसमें करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. प्रशासन ने जेसीबी से लगभग 280 झुग्गी झोपड़ियां, खपरापोश व एस्बेस्टस के घरों को हटाया गया इस दौरान कई झोपड़ियों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम को बुलाना पड़ा. मंगलगढ़ कोठी के 13 एकड़ भूमि को वर्ष 1993 में अतिक्रमण कारियों ने कब्जा कर लिया. जिसका नाम सुन्दरैया नगर रखा. यह भूमि मंगलगढ़ गांव के समीप पड़ता है. जो दुधपुरा बाजार से आधे किलोमीटर पर स्थित है. इस संबंध में कोठी के प्रबंधक विपीन कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 1993 में 280 लोगों ने 13 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था जिस पर मुकदमा चला. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है. लगातार पथराव, आगजनी और अफरा-तफरी के बीच पुलिस व प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करते हुए अतिक्रमण हटाने का काम पूरा किया.

वैशाली में नोटिस के बाद भी नहीं माने लोग, बुलडोजर के साथ उतरा प्रशासन

वैशाली महनार बाजार में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की शुरुआत की. प्रशासन बुलडोजर के साथ बाजार में उतरा और सड़क व नाला पर किए गए अतिक्रमण को हटाया. अभियान की शुरुआत अम्बेडकर चौक से की गई जो आगे पटेल चौक तक जारी रहेगी. कार्रवाई के दौरान सरकारी अमीन की मौजूदगी में सरकारी भूमि की मापी कराते हुए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया जा रहा है. सीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए होती हैं और किसी को भी उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार चलेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. कई बार नोटिस देने के बावजूद सुधार नहीं होने पर अब सख्त एक्शन लेना पड़ा है. प्रशासनिक टीम ने लोगों से सहयोग की अपील की और बाजार को व्यवस्थित व सुगम बनाने का भरोसा दिया.

बेगूसराय में चौथे दिन भी जारी रहा बुलडोजर एक्शन

बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम का कड़ा एक्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है. लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे वर्षों से बसे सैकड़ों अवैध घरों पर आज फिर जेसीबी और बुलडोजर गरजे. कार्रवाई शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज के नीचे बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध तरीके से घर और झोपड़ियां बना रखी थीं. प्रशासन ने आज भी बुलडोजर के जरिए एक के बाद एक निर्माण को ढहा दिया. मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. नगर आयुक्त ने बताया कि चौथे दिन की यह कार्रवाई भी सफलतापूर्वक जारी है और पूरे क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा है कि जब तक पूरा इलाका खाली नहीं होता, बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है.

सुपौल के भीमनगर बाजार में जाम की समस्या दूर करने को प्रशासन की सख्त कार्रवाई

भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवस्थित सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र के भीमनगर बाजार में सड़क किनारे की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान बसंतपुर CO हेमंत अंकुर के अगुवाई में SSB के जवान और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे. भीमनगर बाजार से नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में थी, जिसके कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर रोजाना घंटों जाम में फंसने को लोग मजबूर थे. बढ़ती शिकायतों और यातायात की बदहाल स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सशस्त्र सीमा बल, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर अभियान चलाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण को खाली करवाया.

भागलपुर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त

भागलपुर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रही है. हर दिन अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है खासकर नगर निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. भागलपुर के स्टेशन चौंक से तातारपुर तक प्रशासन ने सड़क पर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की तातारपुर में एक युवक अतिक्रमण दस्ता से भिड़ गया हंगामा करने लगा. इसके बाद युवक को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाया जाने लगा स्थानीय लोगों ने माफी मंगवाया जिसके बाद प्रशासन ने चेतावनी देकर छोड़ दिया. इस इलाके में टीम ने 8 हजार रुपये जुर्माना वसूला. फिलहाल प्रशासन की ओर से हर इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है जुर्माना लगाया जा रहा है इसके बाद एक बार फिर प्रशासन सभी इलाकों में घूमेगी फिर अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर.

रिपोर्ट: जी बिहार टीम