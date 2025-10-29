Advertisement
'बिहार में NDA के 5 पांडव लड़ रहे हैं चुनाव', अमित शाह ने दिया 'महाभारत' वाला बयान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समस्तीपुर के रोसड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन बिहार में ना मुख्यमंत्री का पद खाली है और न ही दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:26 PM IST

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
Bihar Chunav 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार (29 अक्टूबर) को एक बार फिर बिहार पहुंचे. उन्होंने समस्तीपुर के रोसड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद के शासनकाल को जंगलराज बताते हुए जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक और मंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि जंगलराज से मुक्ति के लिए चुनाव है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैं पूरे बिहार में घूमकर आया हूं. ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है. 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा, ये मैं आपको आज ही बता देता हूं कि 14 तारीख को 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और एक बजते-बजते लालू-राहुल का सूपड़ा साफ हो जाएगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

'लालू यादव कान खोलकर सुन लें'
उन्होंने समस्तीपुर को पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली बताते हुए कहा कि लालू यादव और कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया था, लेकिन 2024 में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया. उन्होंने आगे कहा, 'ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक की उपाधि भी छीनना चाहते हैं. लालू यादव कान खोलकर सुन लें, जब तक एनडीए है, कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को कोई छू भी नहीं सकता.' भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लालू यादव और राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग अपनी सरकार में विकास के कार्य भले ही नहीं किए हों, लेकिन भ्रष्टाचार किया. उन्होंने कई घोटालों के नाम भी गिनाए.

'वे क्या बिहार की भलाई कर सकते हैं'
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन बिहार में ना मुख्यमंत्री का पद खाली है और न ही दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली है. बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिसे अपने पुत्रों की चिंता है, वे क्या बिहार की भलाई कर सकते हैं. अमित शाह ने महागठबंधन को 'ठगबंधन' बताते हुए कहा कि हमारे यहां एनडीए में पांचों दल, पांच पांडवों की तरह मिलजुलकर चुनाव लड़ रहे हैं.

'एनडीए सरकार की विकास योजनाओं की चर्चा'
एनडीए बिहार को पीएम नरेंद्र मोदी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा का अनुभव भी हमारे साथ है. उन्होंने एनडीए सरकार की विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया है. इससे पहले उन्होंने दरभंगा में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया.

