छर्रा..कट्टा और दोनाली का जिक्र कर पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस को रगड़ दिया, जानिए और क्या-क्या बोले

PM Modi Speech: पीएम मोदी ने विपक्षी राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया और केवल परिवार के विकास पर ध्यान दिया. उन्होंने इसे बिहार में जंगलराज वापस लाने की साजिश बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको राजद और कांग्रेस वालों की बदनीयत से सावधान करना चाहता हूं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 01:30 PM IST

नरेंद्र मोदी, पीएम, भारत
PM Modi Full Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को समस्तीपुर से एनडीए के प्रचार अभियान का आगाज किया. जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्पूरी ग्राम को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. यहां उमड़ी भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि मिथिला के इस मूड ने तय कर दिया है कि इस बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मिथिला भाषा में की.

कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देंने का सौभाग्य प्राप्त हुआ- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर की. उन्होंने कहा कि वह कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को नमन करके आए हैं. उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया और कहा कि यह उनकी ही देन है कि आज पिछड़ा वर्ग यहाँ खड़ा है. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 'भारत रत्न' देने का श्रेय अपनी सरकार को दिया और इसे सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया.

सभी गरीबों को पक्का घर, मुफ्त अनाज- पीएम
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों की सेवा बताया. उन्होंने कहा कि सभी गरीबों को पक्का घर, मुफ्त अनाज और अन्य सुविधाएं देना गरीबी की सेवा है. हमारी सरकार ने गरीब, दलित और महादलित को प्राथमिकता दी है. सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया और डॉक्टरी की पढ़ाई में भी गरीबों के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की स्थानीय भाषा में पढ़ाई की हिमायत को याद करते हुए नई शिक्षा नीति के तहत इसे लागू करने का श्रेय एनडीए सरकार को दिया.

राजद और कांग्रेस पर सीधा हमला
पीएम मोदी ने विपक्षी राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया और केवल परिवार के विकास पर ध्यान दिया. प्रधानमंत्री ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर जनता से पूछा कि जब सभी के हाथों में मोबाइल है तो लालटेन की जरूरत नहीं है. इसलिए अब बिहार को लालटेन नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने डेटा को इतना सस्ता कर दिया है कि वह एक कप चाय के दाम से भी कम है, जिससे बिहार के युवा इंटरनेट के माध्यम से कमाई कर रहे हैं.

ये लोग जंगलराज को वापस लाना चाहते हैं- पीएम
पीएम मोदी ने राजद के शासनकाल को जंगलराज बताते हुए जनता को पुराने दिनों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि वह दौर अपहरण, हत्या और रंगदारी का था, जिससे रोजगार धंधा बंद हो गया और नक्सलवाद खूब फला-फूला. उन्होंने गारंटी दी कि एनडीए सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है और जल्द ही बिहार पूरी तरह माओवादी मुक्त होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि राजद जिन लोगों को टिकट दे रही है, वे पुराने दिन वापस लाने वाले हैं.

छर्रा, कट्टा, दोनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लगे- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने इसे बिहार में जंगलराज वापस लाने की साजिश बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको राजद और कांग्रेस वालों की बदनीयत से सावधान करना चाहता हूं. ये जो 'लठबंधन' है, जिन लोगों को ये चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये बिहार में पुराने दिन यानी जंगलराज वापस लाना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि राजद-कांग्रेस के लोग अब छर्रा, कट्टा, दोनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लगे हैं. 

मिथिला के पान, मखान और पोखर का जिक्र
प्रधानमंत्री ने मिथिला के पान, मखान और पोखर (तालाब) का जिक्र किया. उन्होंने पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर मछली उत्पादन को दोगुना करने का दावा किया. मखाना की वैश्विक पहचान बनाने के लिए मखाना बोर्ड को एक नई क्रांति बताया. पीएम मोदी ने छोटे किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि के तहत समस्तीपुर को 800 करोड़ रुपये मिलने की जानकारी दी और कहा कि जंगलराज में यह पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था.

एनडीए का मतलब 'सुशासन, सेवा और विकास'
पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन को सुशासन, जनता की सेवा और विकास की गारंटी बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन का दौर शुरू हुआ और जंगलराज का खात्मा हुआ. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के समय बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे तीन गुना अधिक पैसा एनडीए सरकार ने विकास के लिए दिया है.

