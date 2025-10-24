Advertisement
समस्तीपुर में पीएम मोदी ने 17 बार किया 'जंगलराज' शब्द का जिक्र, विपक्ष पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जहां जंगलराज की चर्चा करते हुए राजद और कांग्रेस को निशाना साधा, वहीं एनडीए सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:58 PM IST

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर के दुधपुरा मैदान में शुक्रवार (24 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया. जनसैलाब से भरे मैदान में जब पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने को कहा, तो कुछ ही पलों में पूरा मैदान रोशनी से नहा उठा. यह दृश्य देखकर पीएम मोदी मुस्कराए और चुटकी लेते हुए बोले की इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या?  पीएम मोदी ने कहा कि बिहार अब लालटेन वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की डिजिटल प्रगति और युवाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

'एक जीबी डेटा अब एक कप चाय से भी सस्ता'
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाया है और भारत में डेटा इतना सस्ता कर दिया कि एक जीबी डेटा अब एक कप चाय से भी सस्ता है. पीएम ने बताया कि बिहार के युवा अब इसी डिजिटल क्रांति का लाभ उठाकर ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं और खुद रोजगार सृजित कर रहे हैं.  भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने 17 बार जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जनता से अपील की कि राज्य को फिर से अंधकार के दिनों में न लौटने दें. रैली में पीएम मोदी ने नया नारा देते हुए कहा की 'नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार'. उन्होंने कहा कि आज पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार.

'नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला'
पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है, आप किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के विकास का काम चलता दिखेगा। पानी, बिजली, इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण के भी माध्यम हैं. इनसे लोगों को रोजगार मिलता है. पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को अपने-अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है. इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय,समस्तीपुर

