Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969955
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Warisnagar Assembly Seat: वारिसनगर सीट से गुमनाम RJD-BJP, क्या इस बार बदलेगा समीकरण?

Warisnagar Assembly Seat: बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित वारिसनगर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी अनोखा है. वारिसनगर की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बिहार के दो सबसे बड़े दल, RJD और BJP, इस क्षेत्र से लगभग गुमनाम हो चुके हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

Warisnagar Assembly Seat
Warisnagar Assembly Seat

Warisnagar Assembly Seat: बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित वारिसनगर एक ऐसा इलाका है, जिसकी पहचान सिर्फ उपजाऊ मिट्टी से नहीं, बल्कि एक अनोखे राजनीतिक इतिहास से भी है. यह समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो वर्षों से क्षेत्रीय दलों का गढ़ बनी हुई है. यह प्रखंड समस्तीपुर जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जबकि राज्य की राजधानी पटना यहां से लगभग 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 1951 में हुआ था. इसमें वारिसनगर और खानपुर दो पूरे प्रखंडों के साथ-साथ शिवाजी नगर प्रखंड की छह ग्राम पंचायतें शामिल हैं. इस सीट पर कुशवाहा (कोरी) और कुर्मी समुदाय के मतदाता चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की गहरी क्षमता रखते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

राजद और भाजपा गुमनाम
वारिसनगर की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बिहार के दो सबसे बड़े दल, राजद और भाजपा, इस क्षेत्र से लगभग गुमनाम हो चुके हैं.  लगातार चार चुनावों में हार के बाद राजद ने 2010 से यहां चुनाव लड़ना बंद कर दिया और गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन देना शुरू किया.  अक्टूबर 2005 की दूसरी हार के बाद भाजपा ने भी इसी रणनीति को अपनाते हुए जदयू और लोजपा जैसे सहयोगी दलों को समर्थन देना शुरू कर दिया.  कांग्रेस, जिसने केवल 1972 में एक बार जीत दर्ज की थी, लगातार हार और जमानत जब्त होने के कारण चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गई.

सीपीआई ने भी लिया हटने का निर्णय
वाम दलों में सीपीआई ने भी लगातार असफलता के कारण इस सीट से हटने का निर्णय लिया. वर्तमान विधायक अशोक कुमार (जदयू) इस सीट पर 2010 से लगातार काबिज हैं. हालांकि, उनकी लगातार जीत के बावजूद, जीत का अंतर कम होना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है.  2015 में उनके जीत का अंतर 58,573 था, जो 2020 में यह अंतर नाटकीय रूप से घटकर सिर्फ 13,801 वोट रह गया. इस अंतर के घटने का मुख्य कारण लोजपा की तीसरे दल के रूप में मौजूदगी थी, जिसने 2020 में 12.60 प्रतिशत वोट हासिल किए थे. इन वोटों ने जदयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई थी.

कृषि पर निर्भर है आबादी 
गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा वारिसनगर प्रकृति के आशीर्वाद से समृद्ध है. पास की कमला और कोसी नदियों के कारण यहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है. यही वजह है कि यहां की करीब 60 से 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. धान, गेहूं, मक्का और दालें यहां की मुख्य उपज हैं.  आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन और फूलगोभी जैसी सब्जियां बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं. वारिसनगर प्रखंड का रोहुआ गांव विशेष रूप से तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है. कृषि के अलावा, डेयरी उद्योग भी वारिस नगर की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है. वारिसनगर सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण के तहत चुनाव आयोजित होंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Warisnagar Assembly Seat

Trending news

Pappu Yadav big statement People in mood for change CM Nitish will be respected if join hands with Congress
बदलाव के मूड में जनता, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे तो होगा सम्मान: पप्पू यादव
bihar chunav 2025
NDA की चुनावी बिछी बिसात, महागठबंधन में सीटों का पेंच!: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
Bihar News
बिहार वासी निकाल लें मास्क! जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, AQI 300 के पार
bihar chunav 2025
बिहार की जनता फिर NDA के साथ, विकास और सुशासन की जीत पक्का: राजेंद्र राठौड़
bihar chunav 2025
मोतिहारी में महागठबंधन को बड़ा झटका! सुगौली सीट से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द
bihar chunav 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिशिर कुमार ने नामांकन लिया वापस
bihar chunav 2025
कोई दादी की तस्वीर लिए घूम रहा, तो कोई माता-पिता को राघोपुर ले जा रहा: नीरज
bihar chunav 2025
चुनावी विज्ञापन अब बिना अनुमति नहीं छपेंगे, EC ने प्रिंट मीडिया पर नियम किए कड़े
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
JMM का महागठबंधन पर धोखे का आरोप, खुद को किया बिहार चुनाव से अलग
bihar chunav 2025
मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, वे नमक हराम है: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह