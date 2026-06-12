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बॉलरों के लिए बिहार से आ रही बड़ी तबाही, वैभव के बाद आशीर्वाद का कहर, क्रिकेट में फिर दिखेगा 2 भाइयों का जलवा

Vaibhav Suryavanshi and Ashirwad Suryavanshi: महज 15 साल की उम्र में दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वैभव के बाद अब उनके घर से एक और बड़ी तबाही निकल पड़ी है. वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने मैदान पर ऐसा कहर बरपाया है कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए हैं और वह धीरे-धीरे बड़े लेवल पर दस्तक दे रहे हैं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:15 PM IST
बॉलरों के लिए बिहार से आ रही बड़ी तबाही, वैभव के बाद आशीर्वाद का कहर, क्रिकेट में फिर दिखेगा 2 भाइयों का जलवा
Image Credit: क्रिकेट में फिर दिखेगा 2 भाइयों का जलवा, वैभव के बाद आशीर्वाद का कहर (Photo-AI)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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