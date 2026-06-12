राज्य चुनें
क्रिकेट जगत में दो सगे भाई एक साथ मैदान पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं. एक दौर था जब भारतीय क्रिकेट टीम में कई सगे भाइयों ने एक साथ या अलग-अलग समय पर खेला. लगता है कि अब वह दौर फिर लौट आया है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की तूती बोल रही है. वहीं, उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.
सबसे बड़ी बात ये हैं कि महज 15 साल की उम्र में दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वैभव के बाद अब उनके घर से एक और बड़ी तबाही निकल पड़ी है. वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने मैदान पर ऐसा कहर बरपाया है कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए हैं और वह धीरे-धीरे बड़े लेवल पर दस्तक दे रहे हैं. चलिए जानते हैं कि क्रिकेट में कौन-कौन से सगे भाइयों ने खेला है.
इससे पहले जान लेते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के भाई ने क्या कमाल की पारी खेली है. समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से कमाल दिखा रहे हैं. अब उनका छोटा भाई उनसे भी दो कदम आगे निकलता नजर आ रहे हैं. अभ्यास मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 87 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली.
हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या
अंतरराष्ट्रीय टी-20 और वनडे मैचों में हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या ने भारत के लिए क्रिकेट खेला है. दोनों भाइयों ने भारत को कई मैच जिताए हैं. ये इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस के लिए भी एक साथ खेल चुके हैं. हालांकि, अब क्रुणाल पांड्या टीम से बाहर चल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या टीम में बने हुए हैं.
इरफान पठान और यूसुफ पठान
इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भारत के लिए कई यादगार मैच खेले हैं. दोनों भाई साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे. हालांकि, ये दोनों भाई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अलग-अलग टीम से खेलते थे. मगर, अब दोनों भाइयों ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है.
मोहिंदर अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ
पूर्व दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ के दोनों बेटों मोहिंदर और सुरिंदर ने भारत के लिए मैच खेला है. दोनों भाइयों ने 1970 और 80 के दशक में भारत के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेला हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मोहिंदर और सुरिंदर के पिता लाला अमरनाथ ने भी भारत के लिए क्रिकेट मैच खेला है.
सीके नायडू और सीएस नायडू
भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर में सीके नायडू और सीएस नायडू देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था. दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू थे. 25 जून 1932 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, तो टीम की कमान सीके नायडू के हाथों में ही थी.
विश्व क्रिकेट में इन सगे भाइयों ने मैच खेला
अब बात करते हैं कि विश्व क्रिकेट में किस कौन-कौन से सगे भाइयों की जोड़ी ने साथ मैच खेला है. ऑस्ट्रेलिया के इयान चैपल, ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल. स्टीव वॉ और मार्क वॉ और शॉन मार्श और मिशेल मार्श भी ऑस्ट्रेलिया से खेला है. वहीं, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और नाथन मैकुलम, तो पाकिस्तान के कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल ने अपने देश के लिए मैच खेला है. दक्षिण अफ्रीका के मोर्ने मोर्कल और एल्बी मोर्कल ने एक साथ मैच खेला है और जिम्बाब्वे एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की जोड़ी को कौन भूल सकता है.