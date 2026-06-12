विश्व क्रिकेट में इन सगे भाइयों ने मैच खेला

अब बात करते हैं कि विश्व क्रिकेट में किस कौन-कौन से सगे भाइयों की जोड़ी ने साथ मैच खेला है. ऑस्ट्रेलिया के इयान चैपल, ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल. स्टीव वॉ और मार्क वॉ और शॉन मार्श और मिशेल मार्श भी ऑस्ट्रेलिया से खेला है. वहीं, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और नाथन मैकुलम, तो पाकिस्तान के कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल ने अपने देश के लिए मैच खेला है. दक्षिण अफ्रीका के मोर्ने मोर्कल और एल्बी मोर्कल ने एक साथ मैच खेला है और जिम्बाब्वे एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की जोड़ी को कौन भूल सकता है.