“क्या राजनीति में आकर गुनाह कर दिया?” समस्तीपुर में जनसुराज प्रत्याशी डॉ. मनोज की आंखों से छलके आंसू

Bihar Election 2025: समस्तीपुर में जनसुराज के प्रत्याशी डॉ. मनोज कुमार ने रोते हुए कहा है कि मैंने डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आकर गलती कर दी. अब मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. प्रशासन सुरक्षा दे क्योंकि अब मेरा परिवार खतरे में है.

 

Nov 04, 2025, 03:59 PM IST

“क्या राजनीति में आकर गुनाह कर दिया?” समस्तीपुर में जनसुराज प्रत्याशी डॉ. मनोज की आंखों से छलके आंसू

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है. इसी बीच समस्तीपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. मनोज कुमार के मीडिया से बात करते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल आए. उन्होंने कहा “क्या राजनीति में आकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? मैं तो हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा हूं, सबके लिए काम किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है”, लेकिन आज लगता है कि राजनीति में आकर मैंने गलती कर दी है.

रोते हुए डॉ. मनोज ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को डराया-धंमकाया जा रहा है, फिर भी उन्हें प्रशासन से अब तक किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिली है. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी समस्तीपुर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है, लेकिन उन्हें अब तक सुरक्षा गार्ड तक नहीं दिया गया है. 

बता दें कि रोते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि “मेरा बुरा चाहने वालों को एक्सपोज कीजिए. मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आया जिससे समाज की सेवा कर सकूं, लेकिन लोग कहते हैं कि ‘डॉक्टरी करो, राजनीति नहीं’. 

मुझे डर लगता है कि लोग मुझे जीने नहीं देंगे... मार देंगे. डॉ. मनोज कुमार ने अपना डर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की सेवा की है, लेकिन राजनीति में अब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है. वे राजनीति में बदलाव लाने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें डर है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह चलने वालों के लिए यह सफर बहुत कठिन है.

