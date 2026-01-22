Advertisement
बिहार के 5 'सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिले': पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी ने मारी बाजी; वोटर जागरूकता में पेश की मिसाल

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 5 जिलों पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी को 2025 के सर्वश्रेष्ठ चुनाव जिला पुरस्कार के लिए चुना है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी विशेष पुरस्कारों से नवाजा जाएगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:55 PM IST

बिहार के चुनाव प्रबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर बजा डंका
बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों और चुनाव प्रबंधन टीम ने अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा लिया है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्य में चुनाव के सफल संचालन और मतदाताओं को जागरूक करने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बिहार के कई वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है. यह सम्मान 'सर्वश्रेष्ठ चुनाव जिला' और 'विशेष पुरस्कार' श्रेणियों में दिया जाएगा. आगामी 25 जनवरी, 2026 को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जो राज्य के बेहतर चुनावी बुनियादी ढांचे की गवाही देता है.

पुरस्कारों के लिए चुने गए दिग्गज अधिकारी
विशेष पुरस्कार श्रेणी में बिहार के उन अधिकारियों को स्थान मिला है, जिन्होंने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था और प्रबंधन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया. इसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल (IAS), तत्कालीन एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन (IPS) और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों (IPS) के नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान न केवल सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से चुनाव को पारदर्शी और सुगम बनाया.

इन 5 जिलों ने पेश की मतदाता जागरूकता की मिसाल
राज्य के पांच जिलों पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार' के लिए चुना गया है. इन जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनूठे प्रयोग किए, बल्कि युवाओं और नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सराहनीय कार्य किया. इन जिलों की इस सफलता ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है.

ये भी पढ़ें- नीतीश सरकार बनाम राज ठाकरे, मुंबई में बिहार भवन पर मनसे ने अटकाया रोड़ा

सोशल मीडिया टीम की डिजिटल स्ट्राइक और जागरूकता
इस बार बिहार के सीईओ कार्यालय की मीडिया टीम ने भी अपना डंका बजाया है. टीम को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम पुरस्कार' के लिए चयनित किया गया है. तत्कालीन सोशल मीडिया नोडल अधिकारी कपिल शर्मा को इस सम्मान के लिए नामित किया गया है. चुनाव के दौरान, इस टीम ने भ्रामक खबरों और अफवाहों का तुरंत और तथ्यात्मक रूप से खंडन किया. साथ ही, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर मतदाताओं तक सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाई, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक वोटर-केंद्रित बनाया जा सका.

