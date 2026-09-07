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जीजा के काले धंधे को नेहा ने संभाला, बाप-बहन भी जा चुके हैं जेल... बिहार की जेन-Z शराब तस्कर के बारे में बड़ा खुलासा

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC 1st क्लास से 75 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई युवती के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी युवती की पहचान नेहा कुमारी के रूप में हुई है. उसके साथ हरियाणा का एक युवक गिरफ्तार किया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 07, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:10 AM IST
जीजा के काले धंधे को नेहा ने संभाला, बाप-बहन भी जा चुके हैं जेल... बिहार की जेन-Z शराब तस्कर के बारे में बड़ा खुलासा
Image Credit: बिहार की जेन-Z शराब तस्कर के बारे में बड़ा खुलासा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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