/जीजा के काले धंधे को नेहा ने संभाला, बाप-बहन भी जा चुके हैं जेल... बिहार की जेन-Z शराब तस्कर के बारे में बड़ा खुलासा

नेहा के गांव वालों का कहना है कि उसकी (नेहा) पहचान दरभंगा के बड़े-बड़े डॉक्टरों, रसूखदारों और पैसे वाले लोगों से है, जिन्हें वह आसानी से शराब की होम डिलीवरी करती है. ग्रामीणों ने बताया कि चारों बहनें जब से पढ़ाई के लिए दरभंगा गईं, तभी से उनकी रंगत बदल गई. उन्होंने बताया कि नेहा की बड़ी बहन भी शराब तस्करी के मामले में दो बार जेल भेज चुकी है. इसके साथ ही उनके पिता भी दो साल पहले जेल गए थे. पुलिस ने उन्हें भी इसी केस में गिरफ्तार किया था. नेहा के दो भाई हैं, जिनमें से छोटा वाला NEET की तैयारी कर रहा था. इसमें असफल होने के बाद नशे की चपेट में आ गया, जिसका मुजफ्फरपुर के नशामुक्ति केंद्र में इलाज चला था.