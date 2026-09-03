/बिहार में उफान पर नदियां: वाल्मीकिनगर और कोसी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खुले

मसौढ़ी में उफान पर पुनपुन नदी

पटना के मसौढ़ी प्रखंड से गुजरने वाली पुनपुन नदी तीन दिनों से उफान पर है. गुरुवार (3 सिंतबर, 2026) की सुबह यह खतरे के निशान 50.60 से बढ़कर 52.810 मीटर पहुंच गया. नदी के तटबंधों में बढ़ते दबाव और ओवरफ्लो के कारण कुछ जगहों पर निचले इलाकों के खेतों में नदी का पानी प्रवेश कर गया. फिलहाल स्थिति को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मसौढ़ी एसडीएम सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुनपुन नदी के किनारे बसे अधिकांश क्षेत्रों का निरीक्षण किया. बता दें कि पुनपुन नदी में दो दिन से दो सेंटीमीटर की वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही थी. बुधवार की सुबह से कुछ घंटों तक यह स्थिर रही, लेकिन फिर बाद में जलस्तर में हर घंटे एक सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई. गुरुवार की सुबह नदी में फिर से दो सेंटीमीटर की वृद्धि रिकॉर्ड की गई. जलस्तर में वृद्धि होने से नदी तटबंधों को पार करती हुई फहीमचक, बड़हिया कोल, लोदीपुर सहित अन्य जगहों पर निचले इलाकों के खेतों में प्रवेश कर गई. ऐसी जगहों पर स्थानीय लोग प्रशासन की मदद से रेत के बोरे रखकर बहाव को रोकने के प्रयास में जुटे हैं.