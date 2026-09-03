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बिहार में उफान पर नदियां: वाल्मीकिनगर और कोसी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खुले

बिहार में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई जिलों में बाढ़ का गंभीर संकट पैदा हो गया है. गंगा, कोसी, गंडक और पुनपुन जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोग दहशत में हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 03, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:40 AM IST
बिहार में उफान पर नदियां: वाल्मीकिनगर और कोसी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खुले
Image Credit: बिहार में उफान पर नदियां (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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