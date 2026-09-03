/बिहार में उफान पर नदियां: वाल्मीकिनगर और कोसी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खुले

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बिहार की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं. गंडक, कोसी, बागमती, सरयू, गंगा और सोन के बढ़ते जलस्तर से पश्चिमी चंपारण से लेकर भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, बक्सर और रोहतास तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. वाल्मीकिनगर बराज से बुधवार (2 सितंबर, 2026) शाम तक 1.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वहीं सुपौल में कोसी बराज से 2.22 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ. समस्तीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. रोहतास जिले के इंद्रपुरी स्थित सोन बराज से जल निकासी को सुचारू करने और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसके सभी 69 फाटकों को खोला गया है.
मसौढ़ी में उफान पर पुनपुन नदी
पटना के मसौढ़ी प्रखंड से गुजरने वाली पुनपुन नदी तीन दिनों से उफान पर है. गुरुवार (3 सिंतबर, 2026) की सुबह यह खतरे के निशान 50.60 से बढ़कर 52.810 मीटर पहुंच गया. नदी के तटबंधों में बढ़ते दबाव और ओवरफ्लो के कारण कुछ जगहों पर निचले इलाकों के खेतों में नदी का पानी प्रवेश कर गया. फिलहाल स्थिति को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मसौढ़ी एसडीएम सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुनपुन नदी के किनारे बसे अधिकांश क्षेत्रों का निरीक्षण किया. बता दें कि पुनपुन नदी में दो दिन से दो सेंटीमीटर की वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही थी. बुधवार की सुबह से कुछ घंटों तक यह स्थिर रही, लेकिन फिर बाद में जलस्तर में हर घंटे एक सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई. गुरुवार की सुबह नदी में फिर से दो सेंटीमीटर की वृद्धि रिकॉर्ड की गई. जलस्तर में वृद्धि होने से नदी तटबंधों को पार करती हुई फहीमचक, बड़हिया कोल, लोदीपुर सहित अन्य जगहों पर निचले इलाकों के खेतों में प्रवेश कर गई. ऐसी जगहों पर स्थानीय लोग प्रशासन की मदद से रेत के बोरे रखकर बहाव को रोकने के प्रयास में जुटे हैं.
वहीं, मसौढ़ी में ही पुनपुन के नजदीक चंदासी से बाकरचक जाने वाली ग्रामीण सड़क बाढ़ के पानी में बह गई, जिससे सड़क का लगभग 50 फीट हिस्सा टूट गया है. इसके ऊपर से दरधा नदी का पानी बह रहा है. सड़क नवनिर्मित है, जिसका निर्माण चार माह पूर्व ही हुआ है. सड़क चंदासी शिव मंदिर से बाकरचक को जोड़ती है. इस लिंक सड़क की लंबाई लगभग एक किलोमीटर है. वर्तमान में धनरूआ की तरफ से बहने वाली दरधा नदी का पानी खेतों में प्रवेश कर चुका है. चंदासी के पास ही बीच में यह सड़क है, जो बाकरचक तक जाती है. खेतों में पानी का दबाव बढ़ने से यह बीच में एक पुलिया के समीप टूट गई, जिससे पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा और सड़क 50 फीट तक टूट गई. सड़क टूटने की जानकारी मिलते ही मसौढ़ी एसडीएम, एसडीपीओ और पुनपुन सीओ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सीओ ने बताया कि यह ग्रामीण सड़क बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई है. इससे मुख्य आवागमन प्रभावित नहीं है, सिर्फ इस सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है.
भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा
भागलपुर में गंगा का जलस्तर एक बार घटने के बाद फिर तेजी से बढ़ रहा है. सुल्तानगंज और कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर है. नवगछिया और भागलपुर शहरी इलाके में यह खतरे के निशान के करीब है. फिर भी नवगछिया में गंगा तो तबाही मचा ही रही है, साथ-साथ शहरी इलाके के निचले हिस्से भी जलमग्न हैं. बूढ़ानाथ, आदमपुर, शंकर टॉकीज, किलाघाट, चंपानगर तक का निचला हिस्सा जलमग्न है. बूढ़ानाथ में मसानी काली मंदिर आधा डूब चुका है. दियारा इलाके के लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं. इन सभी के बीच बूढ़ानाथ पार्क के आगे गंगा के पानी में बच्चे कूद-फांद करते नजर आ रहे हैं, साथ ही बच्चे छोटी-छोटी टिन की नावों के सहारे पानी से अपने घर को जा रहे हैं, जिससे हादसे की भी आशंका बनी हुई है. जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है.
समस्तीपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी
समस्तीपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का पानी फैलने लगा है. गंगा के जलस्तर में प्रतिदिन 20 से 30 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है. जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में झील जैसा नजारा दिखाई देने लगा है. सरारी कैंप पर तैनात सहायक अभियंता मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार को गंगा का जलस्तर 47.25 मीटर दर्ज किया गया. यह खतरे के निशान 45.50 मीटर से 1.75 मीटर ऊपर है. जलस्तर में अभी वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है. जलस्तर बढ़ने से मोहिउद्दीननगर प्रखंड के रासपुर पतसिया पूरब-पश्चिम, हरैल, कुरसाहा, दुबहा, महमद्दीपुर, तेतारपुर और बोचहा पंचायत के निचले इलाकों में पानी फैल गया है. मोहनपुर प्रखंड के धरणीपट्टी पश्चिम, दक्षिणी डुमरी, राजपुर जौनापुर और विशनपुर बेड़ी पंचायत के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है.
बाढ़ का पानी फैलने से आनंदगोलवा-गोला पट्टी, दुबहा-अदलपुर, दियारा मोड़-चपरा और विशनपुर बेड़ी-मटिऔर सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है. चापर स्थित डब्ल्यूपीयू में भी पानी प्रवेश कर गया है. ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड संख्या 9, 12, 13, 14 और 15 में पानी तेजी से फैल रहा है. बाढ़ के पानी को देखते हुए दोनों प्रखंडों के करीब डेढ़ दर्जन विद्यालयों को प्रशासनिक आदेश से बंद कर दिया गया है. जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो करीब 45 विद्यालयों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. पटोरी एसडीएम विकास कुमार पांडेय ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर 24 घंटे नजर रख रहा है. मोहिउद्दीननगर में 65 और मोहनपुर में 70 नावों का निबंधन कराया गया है. इनमें से मोहिउद्दीननगर में 18 नावों का परिचालन शुरू कर दिया गया है. एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं. एसडीएम ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है.
दानापुर में दियारा क्षेत्र में घरों में घुसा पानी
गंगा नदी का पानी दानापुर अनुमंडल के दियारा क्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके कारण दियारावासी दहशत में हैं. गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुसने लगा है, जिससे हालात भयावह होते जा रहे हैं. दियारे में लगी करीब हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है. गांवों के लोग अब पलायन की तैयारी में जुट गए हैं. सबसे बुरा हाल दानापुर दियारा के गंगहारा, हेतनपुर, पुरानी पानापुर, मानस, कासीमचक, पतलापुर पंचायतों का है, जहां दर्जनों गांवों की लाखों की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है. दियारे की सभी पंचायतों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट चुका है. ग्रामीण सड़कों पर दो से तीन फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.
बाढ़ पीड़ित ने बताया कि दानापुर दियारा की 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सरकार की तरफ से फिलहाल पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है. सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तमाम दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल पर सरकारी व्यवस्था न के बराबर है. बाढ़ ने सिर्फ इंसानों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि मवेशियों के लिए भी चारे का संकट खड़ा कर दिया है. खेत पानी में डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और अब पशुओं को खिलाने के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो रहा है. बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी मदद की बात पूछे जाने पर स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक से संपर्क में हैं, जल्द से जल्द मेडिकल टीम, पशु चारा सहित बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.