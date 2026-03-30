शराबबंदी के दावों की 'नशे' में डूबी हकीकत: बाबा केवल धाम राजकीय मेले में खुलेआम बिकी शराब, वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के बाबा केवल धाम में दो दिवसीय राजकीय मेले का आयोजन किया गया. इस दौरान रात्रि में खुलेआम शराब बिक्री का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मेले के अलग-अलग स्थानों पर विदेशी शराब की बोतलें खुले आम रखी दिखाई दे रही हैं. साथ ही, मौके पर ग्लास और ग्राहकों की आवाजाही भी नजर आ रही है. यह दृश्य बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के दावों की पोल खोल रहा है. बताया जा रहा है कि एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग स्थानों पर शराब बिक्री का दावा किया जा रहा है.

1500 रुपये में बोतल बेचे जाने की बात

पहले वीडियो में कई ब्रांड की बोतलें खुले में रखी दिखती हैं. दूसरे वीडियो में विभिन्न ब्रांड की शराब प्रदर्शित की जा रही है, जबकि तीसरे वीडियो में मेले में लगे एक होटल में कथित तौर पर 1500 रुपये में बोतल बेचे जाने की बात सुनाई देती है. वीडियो में कुछ लोग कीमत को लेकर मोलभाव करते भी सुनाई देते हैं, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कथित तौर पर रेट पूछते नजर आते हैं. मेले से लौट रहे कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखा.

पुलिस गश्ती के बावजूद शराब बिक्री का खेल

इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस गश्ती के बावजूद शराब बिक्री का यह खेल चलता रहा. सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इस राजकीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, स्थानीय विधायक रणविजय साहू, जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ था, तो फिर उसी मेले में रात होते ही शराब की खुलेआम बिक्री कैसे शुरू हो गई? दूसरे दिन भी शराब बिक्री का वीडियो सामने आने से पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत

आखिरकार हलई थाना पुलिस और जिला उत्पाद विभाग क्या कर रहे थे? क्या मेले में पर्याप्त निगरानी नहीं थी, या फिर कार्रवाई करने में लापरवाही बरती गई? हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि जी मीडिया नहीं करता. लेकिन संबंधित अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे वीडियो बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत को उजागर करते नजर आ रहे हैं. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करते हैं, या फिर यह मामला भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार राय, समस्तीपुर