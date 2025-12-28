Bihar Weather: नए साल में भी बिहार वालों पर कहर बरपाएगा ठंड, नहीं मिलने वाली राहत... आज तो संभल कर घर से बाहर निकले!

Bihar 28th December ka Mausam: बिहार में कोहरा और सर्द पछुआ हवाओं की वजह से अधिकतर जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को कई जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Trending Photos
Bihar Weather Update: साल 2025 के आखिरी दिनों में बिहार में ठंड ने लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रह रहा है.साथ ही, दिनभर चलने वाली ठंडी हवाओं ने भी लोगों को परेशान कर दिया है. प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी के जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. राज्य के पश्चिम और मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना है. साथ ही उत्तर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. आने वाले 3 से 4 दिनों तक बिहार का मौसम ऐसे ही रहने वाला है. यानी की लोगों को अभी ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है.
किन जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट?
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, रोहतास, गया, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, वैशाली, बक्सर,कैमूर,अरवल,सीतामढ़ी नवादा समेत कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है. वही, खगड़िया, मुंगेर,जमुई, बांका और भागलपुर के लिए कोई अलर्ट नहीं है. मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है. वही आने वाले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.
किस जिले में कितना रहेगा तापमान?
पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूवी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 के बीच रहने की संभावना है. सीतामढी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 के बीच रहने की संभावना है. सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 के बीच रहने की संभावना है.
यह भी पढ़ें: बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने की ये घोषणा
साथ ही, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 के बीच रहने की संभावना है. पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वही, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.