/बिहार की Zen-G शराब तस्कर नेहा झा को मिली जमानतः स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से ला रही थी अंग्रेजी दारू

समस्तीपुरः शराब तस्करी मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई नेहा झा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नेहा को 25 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है. नेहा के अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने जमानत मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि समस्तीपुर विशेष आबकारी न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 18 सितंबर को केस डायरी न होने और 24 सितंबर को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई थी. दरअसल, नेहा झा को बीती 3 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. नेहा के 'किलर लुक' ने सनसनी मचा दी थी.