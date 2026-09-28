/बिहार की Zen-G शराब तस्कर नेहा झा को मिली जमानतः स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से ला रही थी अंग्रेजी दारू

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समस्तीपुरः शराब तस्करी मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई नेहा झा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नेहा को 25 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है. नेहा के अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने जमानत मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि समस्तीपुर विशेष आबकारी न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 18 सितंबर को केस डायरी न होने और 24 सितंबर को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई थी. दरअसल, नेहा झा को बीती 3 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. नेहा के 'किलर लुक' ने सनसनी मचा दी थी.
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H-1 कोच के कूपे नंबर-7 में यात्रा कर रही युवती अपने साथ बड़ी मात्रा में शराब ला रही है. इस सूचना पर GRP और CIB की टीम ने H-1 कोच के कूपे नंबर-7 में जांच की. पुलिस के मुताबिक, कूपे में नेहा झा के साथ उनके जीजा ईशान कुमार भी मौजूद थे.
तलाशी के दौरान सूटकेस से 100 बोतल, करीब 75 लीटर शराब बरामद हुई थी. नेहा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि शराब शादी समारोह के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस के अनुसार, टिकट को लेकर भी पूछताछ की गई थी और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नेहा के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे. पुलिस ने बताया था कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया घाट थाना क्षेत्र के बारी गांव की रहने वाली है. उसके पिता किसान और मां आंगनबाड़ी सेविका हैं. आरोपी चार बहनों में सबसे छोटी है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नेहा का परिवार भी शराब तस्करी के काले कारोबार में शामिल था. उसकी बड़ी बहन का पति अभी भी शराब तस्करी के केस में छपरा जेल में बंद है. अपने जीजा के जेल जाने के बाद नेहा ने दीदी के देवर (जीजा के भाई) ईशान के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को फिर से खड़ा किया था.