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बिहार की Zen-G शराब तस्कर नेहा झा को मिली जमानतः स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से ला रही थी अंग्रेजी दारू

नेहा झा को बीती 3 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. 25 दिन बाद कोर्ट उसे जमानत मिल गई है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 28, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:41 PM IST
बिहार की Zen-G शराब तस्कर नेहा झा को मिली जमानतः स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से ला रही थी अंग्रेजी दारू
Image Credit: शराब तस्करी में पकड़ी गई नेहा को मिली जमानत (Zee Media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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