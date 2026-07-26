Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार, सहयोगी संग 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद

समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार, सहयोगी संग 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद

समस्तीपुर में चर्चित गणेश साहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उनके पास से दो पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है. गिरफ्तार बिट्टू कई आपराधिक मामलों में आरोपी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:25 PM IST
समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार, सहयोगी संग 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद
Image Credit: समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार (जी मीडिया)

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव के प्रचार में उतरने पर BJP ने कसा तंज
Bankipur by-election1 hr ago
2
Jharkhand Crime News2 hrs ago
3
Muzaffarpur News2 hrs ago
4
Begusarai News2 hrs ago
5
Tej Pratap Yadav3 hrs ago