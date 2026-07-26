/समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार, सहयोगी संग 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद

बता दें कि फरवरी 2026 को ताजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी गणेश साहनी को अपराधियों ने दिनदहाड़े ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन पर गोली मारकर हत्या कर दिया था. इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में बिट्टू शामिल था. हाल ही थाना क्षेत्र के लोदीपुर नारायणपुर में हो रहे महायज्ञ के दौरान अपराध कमी बिट्टू और उसके सहयोगी अंशु कुमार ने मेले में जान से मारने की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों पर वीनस एवं आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया.