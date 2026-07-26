/समस्तीपुर में गणेश साहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार गिरफ्तार, सहयोगी संग 2 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद

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समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चर्चित गणेश साहनी हत्याकांड के वांछित एवं अन्य कांडों में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी और उसके एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पास से दो पिस्टल, तेरह जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और दो मैगजीन पुलिस ने बरामद किया है. गिरफ्तार दोनों अपराधियों की पहचान समस्तीपुर जिले की हलई थाना क्षेत्र के इंदवारा और करनैल बाजितपुर निवासी बिट्टू कुमार और अंशु कुमार के रूप में हुई है. गिरफ्तार अपराधी बिट्टू कुमार पर पूर्व से ही उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
बता दें कि फरवरी 2026 को ताजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी गणेश साहनी को अपराधियों ने दिनदहाड़े ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन पर गोली मारकर हत्या कर दिया था. इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में बिट्टू शामिल था. हाल ही थाना क्षेत्र के लोदीपुर नारायणपुर में हो रहे महायज्ञ के दौरान अपराध कमी बिट्टू और उसके सहयोगी अंशु कुमार ने मेले में जान से मारने की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों पर वीनस एवं आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
घटना के संबंध में समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप ने बताया कि पुलिस ने दो अलग-अलग कांडों के अभियुक्त की गिरफ्तारी की है, जिसमें ताजपुर थाना क्षेत्र में गणेश साहनी हत्याकांड का आरोप मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार और हल थाना क्षेत्र के द्वारा में जान मारने की नीयत से दिनदहाड़े की गई फायरिंग मामले में उसके सहयोगी अंशु कुमार की गिरफ्तारी की गई है. बिट्टू कुमार जिसका आपराधिक इतिहास पूर्व में भी रहा है और उसके सहयोगी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. पुलिस दोनों को मेफिकल फिटनेस के बाद जेल भेजेंने की तैयारी में जुटी हैं.