Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3053875
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

BJP नेता को सरेराह गोलियों से भूना, 2 मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे अपराधी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्या की गोली मारकर हत्या करने के दौरान का वीडिया सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि पहले दोनों के बीच बहस होती है और फिर अपराधी बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर देता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:42 AM IST

Trending Photos

BJP नेता को सरेराह गोलियों से भूना, 2 मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे अपराधी
BJP नेता को सरेराह गोलियों से भूना, 2 मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे अपराधी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने कारवाई करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय अजय कुमार चौधरी के पुत्र सोनू चौधरी और मोनू चौधरी के अलावे राजकुमार ठाकुर के पुत्र हरि ठाकुर के रूप में की गई है. आरोपी सोनू चौधरी के पॉकेट से पुलिस ने जिंदा गोली भी बरामद किया है. 

लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इधर रूपक सहनी की हत्या का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रूपक सहनी और गिरफ्तार आरोपी सोनू के बीच पूर्व के विवाद को लेकर बहस चल रही है. इसी बहस के दौरान आरोपी गोली मारकर हत्या कर देता है. आरोपी सोनू गोली मारने से पहले कह रहा है कि तुझे थाने में कंप्लेन करने का शौक चढ़ा हुआ है, मेरे घर पर पुलिस क्यों भेजा? मरने का शौक है, लो अब शौक पूरा कर देते हैं. इतना कह कर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ने लगी. 

सात लोगों पर FIR दर्ज
खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शादीपुर गांव में बुधवार (23 दिसंबर) शाम भाजपा नेता रूपक सहनी की हुई हत्या को ले कर मृतक के भाई दीपक कुमार सहनी ने खानपुर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. इस में सात लोगों को नामजद किया गया है. घटना को लेकर दिए गए आवेदन में दीपक ने बताया है कि बुधवार शाम करीब 6:00 बजे के आसपास उसका भाई जा रहा था, तभी साजिश के तहत शादीपुर घाट पर हनुमान मंदिर के पास अंधाधुंध फायरिंग कर रूपक सहनी की हत्या कर दी गई. घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह आरोपी के घर पर चढ़कर आगजनी और तोड़फोड़ कर दी और सड़क जाम कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सरसों के खेत में युवक का गला कटा शव मिलने से हड़कंप, बुधवार से गायब था मृतक

अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी
प्राथमिकी में सात लोगों को आरोपित किया गया है. प्राथमिकी में शादीपुर गांव के जय कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, सोनू कुमार चौधरी, मोनू कुमार चौधरी, सदन कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी. साथ ही, इस पंचायत के सेदुखा गांव निवासी हरि ठाकुर पर आरोप लगाया गया है. बता दें कि इस मामले में अब तक तीन की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सोनू चौधरी, मोनू चौधरी और हरि ठाकुर शामिल है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

TAGS

BJP leader Rupak Sahni MurderSamastipur News

Trending news

BJP leader Rupak Sahni Murder
BJP नेता को सरेराह गोलियों से भूना, वीडियो में सम्राट चौधरी को खली चुनौती...
Rabri Devi Bungalow
राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू की, रात में शुरु हुई शिफ्टिंग
Bihar Weather
कोहरे के कारण 8 घंटे की देरी से चल रहीं कई ट्रेनें, दानापुर स्टेशन पर यात्री बेहाल
Jamui School Timing
जमुई में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल
Begusarai News
सरसों के खेत में युवक का गला कटा शव मिलने से हड़कंप, बुधवार से गायब था मृतक
Samastipur News
बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा
Bihar Weather
बिहार में आज भयंकर ठंड का कहर, घने कोहरे में सबकुछ हुआ गायब! देखें IMD की नई चेतावनी
Bhagalpur crime news
खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था पिंटू, तभी अपराधियों ने सिर में मारीं चार गोलियां
Chhapra News
जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, दूसरे पर धारदार हथियार से हमला, मची दहशत
rajan ji maharaj bhajan
'मौत का जब बजा सिर पे डंका', राजन जी महाराज ने दी जीवन की अद्भुत सीख