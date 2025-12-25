'थाने जाने का शौक है न? लो पूरा कर देते हैं...', समस्तीपुर में बीजेपी नेता को भूनने से पहले हत्यारे की ललकार

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या करने से पहले दोनों में बहस हुई थी. आरोपी ने कहा था कि थाना में कंप्लेन का शौक है, लो पूरा करते है...उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया.
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या मामले का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रूपक सहनी और गिरफ्तार आरोपी सोनू के बीच पूर्व के विवाद को लेकर बहस चल रहा है. इसी बहस के दौरान आरोपी गोली मारकर हत्या कर देता है.
'तुझे थाने में कंप्लेन करने का शौक चढ़ा हुआ है'
आरोपी सोनू गोली मारने से पहले कह रहा है कि तुझे थाने में कंप्लेन करने का शौक चढ़ा हुआ है, मेरे घर पर पुलिस क्यों भेजा? इतना कहते हुए आगे आरोपी ने कहा तो लोग अब शौक पूरा कर देते हैं. इतना कह कर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ने लगी.
क्षेत्र में तीन थानों की पुलिस तैनात
वहीं, अब इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर चढ़कर आगजनी कर दी. साथ ही सड़क जाम कर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग किया. गांव में तनाव देखते हुए तीन थानों की पुलिस कैंप कर रही है.
बीजेपी के कार्यकर्ता थे रूपक सहनी
स्थानीय ग्रामीणों का बताना है कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता थे, निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या हुई है. जो दोषी है उसे पकड़ करके उसे दंडित किया जाए, जब तक पप्पू चौधरी और उसके चाचा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे.
भीड़भाड़ वाले जगह पर हत्या
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि भीड़भाड़ वाले जगह पर बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अपराधी अंजाम दे रहे है.
