Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3053095
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

'थाने जाने का शौक है न? लो पूरा कर देते हैं...', समस्तीपुर में बीजेपी नेता को भूनने से पहले हत्यारे की ललकार

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या करने से पहले दोनों में बहस हुई थी. आरोपी ने कहा था कि थाना में कंप्लेन का शौक है, लो पूरा करते है...उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या
समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या मामले का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रूपक सहनी और गिरफ्तार आरोपी सोनू के बीच पूर्व के विवाद को लेकर बहस चल रहा है. इसी बहस के दौरान आरोपी गोली मारकर हत्या कर देता है.

'तुझे थाने में कंप्लेन करने का शौक चढ़ा हुआ है'
आरोपी सोनू गोली मारने से पहले कह रहा है कि तुझे थाने में कंप्लेन करने का शौक चढ़ा हुआ है, मेरे घर पर पुलिस क्यों भेजा? इतना कहते हुए आगे आरोपी ने कहा तो लोग अब शौक पूरा कर देते हैं. इतना कह कर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ने लगी.

क्षेत्र में तीन थानों की पुलिस तैनात
वहीं, अब इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर चढ़कर आगजनी कर दी. साथ ही सड़क जाम कर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग किया. गांव में तनाव देखते हुए तीन थानों की पुलिस कैंप कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी के कार्यकर्ता थे रूपक सहनी
स्थानीय ग्रामीणों का बताना है कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता थे, निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या हुई है. जो दोषी है उसे पकड़ करके उसे दंडित किया जाए, जब तक पप्पू चौधरी और उसके चाचा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें: जमीन विवाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मुजफ्फरपुर, CCTV फुटेज आया सामने

भीड़भाड़ वाले जगह पर हत्या
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि भीड़भाड़ वाले जगह पर बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अपराधी अंजाम दे रहे है. 

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें:मंगलवार की शाम को हुई लापता, बुधवार की सुबह पेड़ से झूलती मिली लड़की की लाश

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
'थाने जाने का शौक है न? लो पूरा कर देते हैं...', BJP नेता की गोली मारकर हत्या
hijab controversy
हिजाब विवाद में एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का रिएक्शन, महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ
Akshara Singh
'छोड़ देला साथ, जेकर हाथ उ धरें', अब अक्षरा सिंह ने किसे लिया आड़े हाथ?
patna news
पटना का लोहिया पथ चक्र बना देश का मॉडल, दूसरे राज्य भी अपनाने को तैयार
Bagaha SP Nirmala Kumari
बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली कमान
Madhubani News
मंगलवार की शाम को हुई लापता, बुधवार की सुबह पेड़ से झूलती मिली लड़की की लाश
Atal Bihari Vajpayee 101th Jayanti
अटल जी की 101वीं जयंती पर डिप्टी CM से लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
Patna Weather
पटना में अगले 5 दिन तक पड़ेगी भयंकर ठंड, कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी
nishant kumar
निशांत की एंट्री और CM नीतीश की विदाई, खरमास के बाद बिहार में बड़े बदलाव की अटकलें!
bangladesh
बांग्लादेश को लेकर झारखंड में भी उबाल, JMM ने केंद्र से की कार्रवाई करने की मांग