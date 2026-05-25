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समस्तीपुर में 5 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष: लाठी-डंडों से हमले में महिला समेत 8 घायल, 4 की हालत गंभीर

Samastipur News: समस्तीपुर में 5 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है. इस दौरान लाठी-डंडों से हमले में महिला समेत 8 लोग घायल है. मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से चार की हालत गंभीर है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 25, 2026, 04:57 PM IST

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समस्तीपुर में 5 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष
समस्तीपुर में 5 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में पांच धुर जमीन के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें महिला समेत आठ लोग घायल हो गए. चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, पूरा मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के रमैया भदैया गांव में पांच धुर जमीन को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. मारपीट में महिला समेत कुल आठ लोग घायल हो गए.

घटना का वीडियो हुआ वायरल
घटना के बाद परिजनों ने सभी घायलों को इलाज के लिए मोहिउद्दीन नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. मारपीट से जुड़े दो से तीन वीडियो भी सामने आए हैं. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर रहे हैं. गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है. वहीं, पीड़ित पक्ष का पांच धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसी में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई.

यह भी पढ़ें: झाझा रेलवे स्टेशन पर यात्री पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई; आरोपी TTE निलंबित

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पहले भी गांव में पंचायत हो चुकी थी पंचायत
घटना की सूचना मिलते ही मोहिउद्दीन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष इलाज के लिए सदर अस्पताल जा चुके थे. पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद को लेकर पहले भी गांव में पंचायत हो चुकी थी और मामला थाने तक पहुंचा था. शनिवार को जनता दरबार में भी दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई थी. दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद का मामला पहले से चल रहा था. घटना की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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