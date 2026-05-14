खून का प्यासा हुआ भाई: समस्तीपुर में 26 धुर जमीन के लिए सगे भाई की ईंट-पत्थर से पीटकर हत्या, गांव में मातम

Samastipur News: समस्तीपुर में 26 धुर जमीन विवाद में सगे भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
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Samastipur News: समस्तीपुर ज़िले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. सगे भाई ने ही ईंट, पत्थर और लाठी से पीटकर अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद से ही परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. बता दें कि ये घटना दलसिंहसराय की पांड पंचायत के अंतर्गत वार्ड-5 के पखियारी टोला में हुई. मृतक की पहचान राम विलास महतो के 45 वर्षीय पुत्र चन्देश्वर महतो के रूप में की गई है.
जमीन को लेकर चल रहा था विवाद
परिवार वालों के अनुसार, 26 धुर जमीन के एक टुकड़े को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. मंगलवार देर शाम, आरोपी भाई विशेश्वर महतो, उसी विवादित जमीन पर एक शौचालय बनवा रहा था. मृतक चंडेश्वर महतो काम रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचा. इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच कहा-सुनी हो गई. गुस्से में आकर विशेश्वर ने ईंट, पत्थर और लाठी से अपने भाई चंडेश्वर पर हमला कर दिया. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण चंडेश्वर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा.
पत्नी नीलम का रो-रोकर बुरा हाल
चंडेश्वर को उसके परिवार वाले तुरंत डलसिंहसराय अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां से आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. बुधवार को दरभंगा ले जाते समय उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर डलसिंहसराय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मिली जानकारी के अनुसार, मृतक चंडेश्वर पेशे से ड्राइवर थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी नीलम देवी, दो बेटे और एक बेटी हैं. उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है और वे गहरे सदमे में हैं.
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया. इस बीच, मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार रात ही आरोपी मृतक के सगे भाई विशेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया. दलसिंहसराय के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मो. इरशाद आलम ने बताया कि मृतक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी. आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.