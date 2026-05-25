Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3228448
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में पेड़ काटने के विवाद में खूनी खेल: बुजुर्ग दंपत्ति पर लोटे से हमला, पत्नी की मौत

Samastipur News: समस्तीपुर में एक बुजुर्ग महिला की लोटे से पीट पीटकर हत्या कर दी है, वहीं महिला के पति का इलाज जारी है. पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 25, 2026, 02:50 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर न्यूज
समस्तीपुर न्यूज

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के बिथान थाने के सोहमा वार्ड 9 इलाके में एक पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के बाद एक बुज़ुर्ग जोड़े पर लोटे से हमला किया गया. इस घटना में पत्नी की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि पति का इलाज चल रहा है. मृतक की पहचान 70 वर्षीय सागर देवी के रूप में हुई है, जो गांव के ही रहने वाले मदन यादव की पत्नी थीं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई. इस बीच, फोरेंसिक विभाग की एक टीम घटनास्थल पहुंची और हमले में इस्तेमाल किया गया लोटा जब्त कर लिया. उन्होंने बर्तन से कई नमूने भी इकट्ठा किए. वहीं, घायल पीड़ित का इलाज इस समय एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

कहा-सुनी के दौरान लोटे से हमला
इस घटना के संबंध में मृतक के पोते सोनू कुमार ने बताया कि उनके दादा के हिस्से की जमीन में आम आदि का पेड़ लगा हुआ था. इन पेड़ों को उनके अपने ही रिश्तेदारों स्तुति कुमारी और उनकी सास ने काट डाला. जब उनके दादा मदन यादव को इस बात का पता चला, तो वे पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे. इसके बाद हुई कहा-सुनी के दौरान, स्तुति और उनकी सास ने उनके दादा पर लोटा से हमला कर दिया. यह देखकर, उनकी दादी बीच-बचाव करने के लिए आगे आईं, लेकिन उन दोनों महिलाओं ने उसी बर्तन का इस्तेमाल करके उन पर भी हमला कर दिया. दादा और दादी दोनों को ही काफी चोटें आईं, जिससे दोनों लहुलूहान हो गए. शोर-शराबा सुनकर, परिवार के सदस्य और पड़ोसी घटनास्थल पर जमा हो गए, जिससे आरोपी वहां से भाग खड़े हुए.

यह भी पढ़ें: पटनाः शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, विरोध करने पर मार दी चाकू, आरोपी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने लोटे को किया जब्त
इसके बाद, गांव वालों की मदद से उस दंपत्ति को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दादी को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना की जानकारी मिलते ही, फोरेंसिक विभाग की एक टीम सदर अस्पताल पहुंची. पुलिस टीम ने लोटा जब्त कर लिया है, जिसे वे अपने साथ लाए थे. लोटे से कई नमूने भी लिए गए हैं. रोसेरा के DSP संजय सिन्हा ने बताया कि जिस कहा-सुनी के कारण एक बुज़ुर्ग महिला की मौत हुई, उसकी वजह जमीन का विवाद था. परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि महिला को लोटे से मारा गया था. लोटे को जब्त कर लिया गया है. इन आरोपों को देखते हुए, मौत के सही कारण का पता लगाने में मदद के लिए फोरेंसिक विभाग की एक टीम को घटनास्थल पर भी भेजा गया है.

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में विवाद में खूनी खेल: बुजुर्ग दंपत्ति पर लोटे से हमला, पत्नी की मौत
Aadhaar card
5 साल की उम्र से पहले बना था बच्चे का आधार कार्ड तो कैसे होगा बायोमेट्रिक? जानें
Student credit card
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है?
bihar petrol diesel price
11 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें बिहार के किस जिले में है सबसे महंगा
Begusarai Weather
बेगूसराय में आसमां से बरस रही आग! प्रचंड गर्मी और लू से जनजीवन बेहाल
Bihar MLC Chunav 2026
JDU से निशांत, RLM से दीपक प्रकाश का जाना तय, चिराग अपने भांजे को देंगे मौका!
Latehar News
लातेहार के नैना गांव में जल संकट गहराया, गांव का कुआं जमींदोज होने से मचा हाहाकार
Latehar News
लातेहार के नैना गांव में जल संकट गहराया, गांव का कुआं जमींदोज होने से मचा हाहाकार
Anant Singh
अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तारी पर रोक
Sitamarhi News
सीतामढ़ी शर्मसार: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, कब्र से निकाला गया शव