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Samastipur News: एक ही स्कूल में पढ़ाते थे पति-पत्नी, प्रेमिका के 'तलाक वाले टॉर्चर' ने ले ली टीचर की जान

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में पंखे से लटका हुआ एक बीपीएससी शिक्षक का शव मिला है. परिजनों बताया कि बेटे की गर्लफ्रेंड उसे पत्नी से तलाक लेने का दवाब बना रही थीं, जिससे वह तनाव में था और इस वजह से अपनी जान दे दी. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:29 PM IST

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प्रेमिका के 'तलाक वाले टॉर्चर' ने ले ली टीचर की जान (Photo-AI)
प्रेमिका के 'तलाक वाले टॉर्चर' ने ले ली टीचर की जान (Photo-AI)

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में गर्लफ्रेंड की प्रताड़ना से परेशान होकर एक बीपीएससी (BPSC) शिक्षक ने आत्महत्या कर ली, उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला. बताया जा रहा है कि शिक्षक शादीशुदा था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो उसे पत्नी से तलाक लेने के लिए दबाव बना रही थी. घटना मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ स्थित वस्तु विहार कॉलोनी की है.

मृतक की पहचान 32 वर्षीय तरुण कुमार के रूप में हुई, जो वैशाली के परमानंदपुर गांव के रहने वाले थे और अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में पदस्थापित थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. 

मृतक के पिता अभिनव कुमार ने बताया कि उनका बेटा शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है. शादी के बाद बेटा-बहू दोनों की नौकरी लग गई थी. तरुण पहले मुजफ्फरपुर के बालक पट्टी शर्मा अपग्रेड मिडिल स्कूल में कार्यरत था, जबकि बहू रहिमा प्रसाद अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में कार्यरत थीं.

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मुजफ्फरपुर में ही बेटे को नालंदा निवासी एक शिक्षिका से दोस्ती हो गई. परिवार को जानकारी मिलने पर दोनों को समझाकर अलग रहने के लिए राजी किया गया, लेकिन इसके बाद भी लड़की उसे परेशान करती रही. परिवार ने लड़की के परिजनों को भी इसकी सूचना दी, पर बात नहीं बनी. 

उन्होंने कहा कि पिछले साल तरुण म्युचुअल ट्रांसफर लेकर केशोपट्टी आ गया और पत्नी-बच्चे के साथ रहने लगा, इसके बावजूद भी वह परेशान करती रही. वो बेटे की पत्नी को तलाक देने की बात कहती थी, वो प्लैट पर भी आने लगी, जिस वजह से वो परेशान हो गया. रात में भी उसका फोन आया था. उससे बात करने के बाद वो पंखे से लटकर अपनी जान दे दिया.

पिता अभिनव कुमार ने बताया कि काफी देर तक कमरा नहीं खोलने पर जब उसकी पत्नी ने हल्ला किया, तो आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. कमरे में फंखे से लटका हुआ उसका शव पाया गया. 

वहीं, पुलिस ने बताया कि परिवार के लोगों ने पंखे से लटकर एक शिक्षक की जान एक लड़की की वजह से देने की बात कही है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिवार के लोगों को शव सौंपने की बात कही. साथ ही आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

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