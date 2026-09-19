/समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में मारी तीन गोली, मौत

राज्य चुनें
समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में घर के दरवाजे पर सो रहे एक ग्रामीण चिकित्सक की सिर में तीन गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार (19 सितंबर) सुबह खून से लथपथ शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखे भी बरामद किए हैं.पूरा घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के पडोरिया पंचायत के केशोरा गांव के वार्ड 13 में शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक गुलजार अहमद उर्फ शाहीन (50) की गोली मारकर हत्या कर दी.
घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका
परिजनों के मुताबिक, गुलजार अहमद रात में अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी. गोली लगने से उनकी मौत हो गई. मृतक के बेटे ने बताया कि रात में परिवार के सभी लोग सोए हुए थे. करीब दो से तीन बजे के बीच घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका है. गोली चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी. सुबह जब उनकी मां ने देखा तो खून से लथपथ पड़े हुए थे. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी हुई. बेटे के मुताबिक, घटना से पहले उनके पिता गांव में एक जन्मोत्सव के भोज में शामिल होने गए थे. उन्होंने बताया कि गांव में किसी के साथ उनके पिता का कोई विवाद नहीं था.
ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या
घटना की सूचना मिलते ही रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष सुनील कांत समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. मौके पर FSL की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए. रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की. पुलिस सभी तकनीकी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.