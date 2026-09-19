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समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में मारी तीन गोली, मौत

समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला. अपराधियों ने घर के दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में गोली मार दी, इससे उनकी मौत हो गई. पुलिस अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 19, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:11 PM IST
समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में मारी तीन गोली, मौत
Image Credit: समस्तीपुर: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में मारी तीन गोली (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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