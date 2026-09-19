/समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक को सिर में मारी तीन गोली, मौत

घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका

परिजनों के मुताबिक, गुलजार अहमद रात में अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी. गोली लगने से उनकी मौत हो गई. मृतक के बेटे ने बताया कि रात में परिवार के सभी लोग सोए हुए थे. करीब दो से तीन बजे के बीच घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका है. गोली चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी. सुबह जब उनकी मां ने देखा तो खून से लथपथ पड़े हुए थे. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी हुई. बेटे के मुताबिक, घटना से पहले उनके पिता गांव में एक जन्मोत्सव के भोज में शामिल होने गए थे. उन्होंने बताया कि गांव में किसी के साथ उनके पिता का कोई विवाद नहीं था.