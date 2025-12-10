Advertisement
VIRAL: जब स्टेज पर आई 'रंगदार चाची'...पांच राउंड हवाई फायरिंग से हिला समस्तीपुर

Bihar Wedding Viral Video: बिहार के समस्तीपुर में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे एक गंभीर बहस छिड़ गई है. वीडियो में, शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन के पास खड़ी एक महिला अचानक अपनी कमर से पिस्तौल निकालती है और बिना किसी झिझक के हवा में पांच गोलियां चला देती है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:18 PM IST

शादी के स्टेज पर फायरिंग
शादी के स्टेज पर फायरिंग

Samastipur Viral Shadi Video: शादी-ब्याह का माहौल हो और बवाल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! दरअसल बिहार के समस्तीपुर में एक शादी समारोह के दौरान जो हुआ, उसे देखकर सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा तूफान आया कि नेटिजन्स हैरान रह गए. आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया? दरअसल, जयमाला के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन तो खड़े थे ही, लेकिन सारा लाइमलाइट लूट लिया एक आंटी जी ने. ये आंटी जी मेहमानों को देखकर बड़ी प्यारी सी मुस्कान दे रही थीं. अचानक क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कमर से एक पिस्टल निकाली और बिना किसी झिझक के, एक-दो नहीं, सीधे 5 राउंड हवा में दनादन फायर कर दिए. यकीन मानिए, इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर एक पल के लिए तो सबकी सांसे थम गईं.

जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, स्टेज के आसपास कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा गया. लोग पहले चौंके, फिर पीछे हटे, लेकिन आंटी जी की अदा देखिए. वह पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहीं खड़ी रहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो. यह देखकर आसपास मौजूद लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर सभी इस खतरनाक मोमेंट को एन्जॉय करने लगे. आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर डर के बजाय एक्साइटमेंट दिख रहा है, मानो यह उनके लिए किसी फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं था. शायद यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रहा है और लोगों को एक गंभीर बहस के लिए मजबूर कर रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, कमेंट्स की तो मानो बाढ़ ही आ गई. लोगों ने इस रंगदार आंटी पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने बिहार का जिक्र करते हुए लिखा, "ई बिहार है बाबू, यहां सब चलता है!" दूसरे यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा कि लगता है ये 'कालीन भैया की बीवी' हैं. कई लोग आंटी जी के स्वैग की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे 'गन कल्चर' कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं. एक और कमेंट था जिसने सबका ध्यान खींचा, "अब लोग चचा विधायाक नहीं बोलेंगे, सीधे कहेंगे हमरी चाची रंगदार है!" ये कमेंट्स बताते हैं कि लोग इस घटना को हल्के-फुल्के अंदाज में ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें- 'खालिद दूबे' की शादी का कार्ड हो रहा वायरल, आप भी देखिए कि इसमें क्या है खास बात

कानून और सुरक्षा पर सवाल
यह पूरा मामला सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, बल्कि यह कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. शादी जैसे भीड़-भाड़ वाले समारोह में खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करना और हवाई फायरिंग करना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि यह किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है. एक छोटी सी चूक भी किसी की जान ले सकती है. प्रशासन को ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग इस तरह की खतरनाक हरकतों को स्टाइल या रंगदारी का हिस्सा न समझें. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है.

Samastipur NewsViral News

