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समस्तीपुर में जमीन बनी जानलेवा! भाई-भतीजे ने अधेड़ का सिर कूचकर किया कत्ल, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में भाई -भतीजा ने जमीनी विवाद की वजह से एक अधेड़ शख्स की सिर कूचकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:41 PM IST
समस्तीपुर में जमीन बनी जानलेवा! भाई-भतीजे ने अधेड़ का सिर कूचकर किया कत्ल, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार
Image Credit: भाई-भतीजे ने अधेड़ का सिर कूचकर किया कत्ल, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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