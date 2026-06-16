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Samastipur News: समस्तीपुर जिला में जमीनी विवाद में भाई और भतीजा ने अधेड़ शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शख्स की हत्या सोए हुए अवस्था में की गई. इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता-पुत्र समेत तीन को लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दियाहै. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव की है. यहां पर सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी.
इस संबंध में डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि 15 जून, 2026 दिन सोमवार को उजियारपुर थाना को सूचना मिली कि सातनपुर स्थित वार्ड संख्या 3 में मदन साह को मारकर जख्मी कर दिया गया है और उनका सिर फोड़ दिया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पाया कि मदन साह को खाट पर लिटाया गया है और उनकी मौत हो चुकी है.
डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि मृतक मदन साह का जमीनी विवाद सुनील साह के पुत्र राजा कुमार से चल रहा था. आरोप है कि राजा कुमार ने अपने भाई अमन कुमार और पिता सुनील साह के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया.
घटना के बाद मृतक की पत्नी मीता देवी ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें तीनों आरोपियों पर धारदार हथियार से मारकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया. आवेदन के आधार पर उजियारपुर थाना में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचाना उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर निवासी सुनील साह और उनके पुत्र राजा कुमार, अमन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर जेल दिया है.