Samastipur News: समस्तीपुर जिला में जमीनी विवाद में भाई और भतीजा ने अधेड़ शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शख्स की हत्या सोए हुए अवस्था में की गई. इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता-पुत्र समेत तीन को लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दियाहै. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव की है. यहां पर सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी.