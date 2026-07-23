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समस्तीपुर रेल मंडल में CBI की बड़ी कार्रवाई: DRM ऑफिस से APO हिरासत में, घर से पिस्तौल और गोलियां बरामद

समस्तीपुर जिला में डीआरएम ऑफिस से एपीओ अरुण कुमार मंडल और एक कर्मचारी अमृत कुमार को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे से पूछताछ कर रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:37 PM IST
समस्तीपुर रेल मंडल में CBI की बड़ी कार्रवाई: DRM ऑफिस से APO हिरासत में, घर से पिस्तौल और गोलियां बरामद
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर रेल मंडल में सीबीआई का छापा, APO अरुण मंडल हिरासत में

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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