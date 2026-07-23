/समस्तीपुर रेल मंडल में CBI की बड़ी कार्रवाई: DRM ऑफिस से APO हिरासत में, घर से पिस्तौल और गोलियां बरामद

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समस्तीपुर जिला में डीआरएम ऑफिस से एपीओ अरुण कुमार मंडल और एक कर्मचारी अमृत कुमार को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे से पूछताछ कर रही है. सीबीआई और नगर थाने की टीम की तरफ में उनके सरकारी आवास में छापेमारी के दौरान वहां से एक पिस्तौल और 9 गोली बरामद की गई है. हथियार बरामद की को लेकर सीबीआई की टीम ने नगर थाने में एक आवेदन दिया है.
समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम ने गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे डीआरएम कार्यालय स्थित APO शाखा में पहुंचकर ओपीओ अरुण कुमार मंडल को हिरासत में लिया। इसके साथ ही एक अन्य रेल कर्मचारी अमृत कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए समस्तीपुर रेलवे ऑफिसर्स क्लब ले जाया गया है।
डीआरएम ऑफिस से एपीओ अरुण कुमार मंडल और एक कर्मचारी अमृत कुमार को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे से पूछताछ कर रही है. सीबीआई और नगर थाने की टीम की तरफ में उनके सरकारी आवास में छापेमारी के दौरान वहां से एक पिस्तौल और 9 गोली बरामद की गई है. हथियार बरामद की को लेकर सीबीआई की टीम ने नगर थाने में एक आवेदन दिया है.
दरअसल, समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय में लगभग 12 बजकर 30 मिनट में एपीओ कार्यालय में घुसे और अरुण कुमार मंडल को हिरासत में लेते हुए उसके एक लिपिक अमृत राज को भी हिरासत में लेकर समस्तीपुर के रेलवे अधिकारी क्लब में पूछताछ कर रही है.
फिलहाल, सीबीआई की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है. हालांकि, किस मामले में यह कार्रवाई की गई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. सीबीआई की कार्रवाई के बाद DRM कार्यालय में हड़कंप मचा है. मामले से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार है.