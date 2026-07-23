/समस्तीपुर रेल मंडल में CBI की बड़ी कार्रवाई: DRM ऑफिस से APO हिरासत में, घर से पिस्तौल और गोलियां बरामद

समस्तीपुर जिला में डीआरएम ऑफिस से एपीओ अरुण कुमार मंडल और एक कर्मचारी अमृत कुमार को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे से पूछताछ कर रही है. सीबीआई और नगर थाने की टीम की तरफ में उनके सरकारी आवास में छापेमारी के दौरान वहां से एक पिस्तौल और 9 गोली बरामद की गई है. हथियार बरामद की को लेकर सीबीआई की टीम ने नगर थाने में एक आवेदन दिया है.