/समस्तीपुर जंक्शन पर फिर से बच्चा चोरी, प्लेटफॉर्म-1 से सोते हुए मां के पास से 3 साल के मासूम का अपहरण

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समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से एक बार फिर मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. उजियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ दरभंगा स्थित मायके में शादी समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर जंक्शन पहुंची थी. आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही GRP और RPF की टीम संयुक्त रूप से जांच में जुट गई है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.
चाचा के यहां शादी में शामिल होने जा रही थी महिला
पीड़ित महिला कंचन देवी ने GRP थाना में दिए आवेदन में बताया है कि वह उजियारपुर थाना क्षेत्र के मालती गांव की रहने वाली हैं. वह अपने तीन वर्षीय बेटे केतन के साथ दरभंगा स्थित मायके में अपने चाचा के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही थीं. मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को वह समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं.
दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर उन्हें नींद आ गई, जबकि उनका बेटा प्लेटफॉर्म पर खेल रहा था. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया. पीड़ित महिला का कहना है कि स्टेशन के CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को गमछे से ढककर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिजन थाने पहुंच बच्चे की बरामदगी की मांग कर रहे हैं.
बच्चे की बरामदगी के लिए टीम का गठन
घटना के बाद GRP और रेल पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी है. पुलिस प्लेटफॉर्म संख्या-1 सहित स्टेशन परिसर के सभी CCTV फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास कर रही है. जीआरपी का बताना है कि बच्चे की बरामदगी के लिए एक टीम गठित किया गया है. टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.
बताते चले कि करीब एक महीने पहले भी समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 से एक बच्चे की चोरी हुई थी. उस मामले में जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोतिहारी से बच्चे को सकुशल बरामद किया था और बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भी खुलासा किया था. ऐसे में एक बार फिर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी के आधार पर बच्चे की तलाश में जुटी है.