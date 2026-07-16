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समस्तीपुर जंक्शन पर फिर से बच्चा चोरी, प्लेटफॉर्म-1 से सोते हुए मां के पास से 3 साल के मासूम का अपहरण

समस्तीपुर जंक्शन से तीन साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया. एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चे की मां को चकमा देकर बच्चे को साथ ले भागा. मां अपने मायके आई हुई थी. CCTV फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को गमछे से ढंककर ले जाते हुए दिख रहा है. GRP और RPF ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 16, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:42 PM IST
समस्तीपुर जंक्शन पर फिर से बच्चा चोरी, प्लेटफॉर्म-1 से सोते हुए मां के पास से 3 साल के मासूम का अपहरण
Image Credit: समस्तीपुर जंक्शन पर फिर से बच्चा चोरी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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