/समस्तीपुर जंक्शन पर फिर से बच्चा चोरी, प्लेटफॉर्म-1 से सोते हुए मां के पास से 3 साल के मासूम का अपहरण

समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से एक बार फिर मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. उजियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ दरभंगा स्थित मायके में शादी समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर जंक्शन पहुंची थी. आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही GRP और RPF की टीम संयुक्त रूप से जांच में जुट गई है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.