समस्तीपुर में जमीन-दुकान के विवाद में हिंसक झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग... वीडियो वायरल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में शुक्रवार (5 जून, 2026) देर शाम दुकान खाली कराने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर पथराव और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. पूरी घटना विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार की है, जब दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए.

लंबे समय चल रहा था विवाद

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दुकानदार प्रभात साह और जमीन के कथित खरीदार गोविंद कुमार साह के बीच लंबे समय से दुकान और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शुक्रवार शाम इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई फिर मामला हिंसक हो गया. इस दौरान करीब पांच राउंड हवाई फायरिंग भी की गई. गोली चलने की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं.

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मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की जानकारी मिलते ही विद्यापतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष का युवक अपने हाथों में पिस्तौल लहराते दिखाई दे रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.