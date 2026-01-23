Advertisement
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहेंगे मौजूद

Karpoori Thakur Birth Anniversary 2026: 24 जनवरी को समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्मृति भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 05:40 PM IST

कर्पूरीग्राम (समस्तीपुर): बिहार की राजनीति के शिखर पुरुष और सामाजिक न्याय के प्रणेता, 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती शनिवार, 24 जनवरी को उनके पैतृक गांव कर्पूरीग्राम में बेहद गौरवपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में मनाई जाएगी. यह वही पावन भूमि है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान नमन करते हुए कहा था, "यहीं से हुई थी शुरुआत." उस ऐतिहासिक झोपड़ी और सादगी के प्रतीक को देखने और नमन करने के लिए कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई कद्दावर मंत्री समस्तीपुर पहुँच रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सबसे पहले कर्पूरीग्राम स्थित 'स्मृति भवन' पहुँचेंगे, जहाँ आयोजित सर्व धर्म सभा में वे शामिल होंगे. इसके पश्चात, वे गोखुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय के परिसर में स्थित त्रिमूर्ति भवन जाएंगे, जहाँ जननायक की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री क्षेत्र की जनता के लिए पंचायत सरकार भवन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर विकास की नई सौगात भी देंगे.
महाविद्यालय के सांस्कृतिक विभाग द्वारा इस जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. महाविद्यालय के शिक्षकों ने जननायक की जीवनी और उनके संघर्षों पर आधारित एक विशेष गीत तैयार किया है, जिसकी प्रस्तुति मुख्य कार्यक्रम के दौरान की जाएगी. स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कर्पूरी ठाकुर के सादगीपूर्ण जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों की गाथा गाई जाएगी.
जननायक के साथ लंबे समय तक रहे उनके सुख-दुख के साथी बनारसी ठाकुर ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि आज के दौर में जहां नेता अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं, वहीं कर्पूरी जी मिसाल थे. उन्होंने बताया, "जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब उनकी बेटी की शादी गांव में ही हुई थी. इतनी सादगी थी कि गांव में बारात आई और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं लगी कि यह एक मुख्यमंत्री की बेटी का विवाह है." महाविद्यालय परिसर में बनी वह झोपड़ी आज भी उनकी गरीबी और संघर्ष की गवाह है, जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो उठे थे.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: बिहार को 2030 तक विकसित राज्य बनाने के सीएम के दावे पर सियासी घमासान

जननायक के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह जयंती हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आगमन परिवार और पूरे जिले के लिए गौरव की बात है. उन्होंने जिले भर के लोगों से अपील की है कि वे कर्पूरीग्राम पहुँचकर अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करें. जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक व्यापक बैरिकेडिंग और सफाई अभियान चलाया है ताकि आगंतुकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

