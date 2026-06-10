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CM सम्राट चौधरी ने एक क्लिक में भेजे 4 लाख पेंशनधारियों के खाते में 47.15 करोड़ रुपए, KYC न होने से 92 हजार लोग चूके

CM Samrat Choudhary News: बिहार नि:शक्ता पेंशन योजना के तहत 62723 लोगों के बीच 7,03,53, 200 खाते में भेजी गई है. इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्ता पेंशन योजना के तहत 32,68,100 लोगों के बीच 4,08,414 लाख रुपए लाभुक के खाते में भेजी गई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:23 PM IST
CM सम्राट चौधरी ने एक क्लिक में भेजे 4 लाख पेंशनधारियों के खाते में 47.15 करोड़ रुपए, KYC न होने से 92 हजार लोग चूके
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी ने ट्रांसफर किए 47.15 करोड़ रुपए (Photo-AI)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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