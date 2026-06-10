उन्होंने कहा कि जिले में सर्वाधिक विभूतिपुर के 9504 लोगों ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है. जिस कारण उनका भुगतान अप्रैल से बंद है. इसके अलावा बिथान के 3994, दलसिंहसराय के 5003, हसनपुर के 6091, कल्याणपुर के 5627, खानपुर के 4314,मोहनपुर के 2241, मोहिउद्ददीनगर के 2798, मोरवा के 1829, पटोरी के 2552, पूसा के 3199, रोसड़ा के 6364, समस्तीपुर के 4386, सरायरंजन के 6289, शिवाजीनगर के 4883, सिंघिया के 4237, ताजपुर के 4080, उजियारपुर के 6104, विद्ययापतिनगर के 3865 और वारिसनगर के 5007 लोगों के खाते में राशि नहीं जा सकी है. इन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है. ऐसे लोग पास से वसुधा केंद्र पर जाकर केवाईसी अपडेट करा लें, ताकि उनके खाते में राशि भेजी जा सके.