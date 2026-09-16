/बच्चे को काटने वाला था कोबरा, तभी एक शख्स ने बढ़ा दिया हाथ, फिर लगे 20 इंजेक्शन, तब बची जान

इलाज करने वाले डॉक्टर जीवछ कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के समय उमेश की हालत ठीक थी, लेकिन धीरे-धीरे जहर का असर बढ़ने लगा और वह बेहोश हो गए. रातभर उपचार और करीब 20 वायल एंटी-स्नेक वेनम देने के बाद उन्हें होश आया. हालत सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उमेश का कहना है कि वह कोबरा को किसी दूर जंगल वाले इलाके में ले जाकर छोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई विषैले सांप पकड़कर वन विभाग के हवाले कर चुके हैं. इधर, उमेश के हाथ में कोबरा के डंसने और उसे जिंदा पकड़कर सदर अस्पताल लाने की खबर फैलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गईय लोग उमेश के इलाज से ज्यादा डिब्बे में बंद कोबरा को देखने के लिए उत्सुक नजर आए.