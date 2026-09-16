Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /बच्चे को काटने वाला था कोबरा, तभी एक शख्स ने बढ़ा दिया हाथ, फिर लगे 20 इंजेक्शन, तब बची जान

बच्चे को काटने वाला था कोबरा, तभी एक शख्स ने बढ़ा दिया हाथ, फिर लगे 20 इंजेक्शन, तब बची जान

Samastipur News: समस्तीपुर के भूईधारा में छह साल के बच्चे को कोबरा के हमले से बचाने के लिए उमेश भगत ने अपनी हथेली आगे कर दी. सांप के डंसने के बावजूद उन्होंने कोबरा को पकड़कर डिब्बे में बंद किया और बाइक से सदर अस्पताल पहुंचे.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:36 PM IST
बच्चे को काटने वाला था कोबरा, तभी एक शख्स ने बढ़ा दिया हाथ, फिर लगे 20 इंजेक्शन, तब बची जान
Image Credit: बच्चे को काटने वाला था कोबरा, तभी एक शख्स ने बढ़ा दिया हाथ, फिर लगे 20 इंजेक्शन, तब बची जान

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जनता की कमाई लूटना चाहती है सरकार', UPI चार्ज और UCC विवाद पर भाई वीरेंद्र का हमला
2
3
4
5