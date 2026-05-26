समस्तीपुर: सोशल मीडिया पर लड़की पर कमेंट करना पड़ा भारी, युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, गले में कुत्ते का पट्टा डाल गांव में घुमाया

Samastipur News: समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर गांव की लड़की को लेकर गलत टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया. लड़की के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई की. इसके बाद गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर गांव में घुमाया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि ये पूरा मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवा चंदौली गांव का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रिंस ने एक सप्ताह पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर गांव की एक लड़की को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिजन भड़क गए.

रविवार को रास्ते में उसे पकड़ लिया और पूछताछ के बाद पेड़ से बांध दिया. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान गांव के लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. प्रिंस नशे का आदी है. दिन भर इधर-उधर भटकता रहता है. वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान तीन-चार लोग डंडा और हॉकी स्टिक से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक शख्स हाथ में स्टील का हथौड़ा लिए दिख रहा है, जो घुटने पर वार करता है. पूछता है कि किसके कहने पर तुमने इस तरह की हरकत की है, उसका नाम बताओ, नहीं तो गोली मार देंगे. वहीं, वो पास खड़े युवक से कहता है कि पिस्टल लेकर आओ. काफी देर बाद गांव के लोगों की भीड़ जुटने पर माफीनामा लिखवाया गया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया.

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इस घटना के संबंध में ताजपुर के SHO राकेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज कर ली गई हैं. सोशल मीडिया पर एक लड़की के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में प्रिंस के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें IT एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. वहीं दूसरी ओर, प्रिंस की शिकायत के आधार पर, उसी गांव के निवासी प्रवीण चौधरी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है. आरोप है कि पीड़ित को एक पेड़ से बांधकर पीटा गया और उसके गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर घुमाया भी गया. दोनों पक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई हैं और मामले की जांच जारी है. आधिकारिक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.