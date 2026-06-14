रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाने के दावे झूठे

यह भर्ती परीक्षा कुल 4,236 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. इनमें निषेध, उत्पाद और पंजीकरण विभाग में निषेध कांस्टेबल के 1,697 पद, सुधार सेवा निदेशालय (गृह विभाग) में वार्डर के 2,431 पद और परिवहन विभाग में मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 108 पद शामिल हैं. परीक्षा जिले के 15 केंद्रों पर दूसरी पाली में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है. इस बीच, दूसरी पाली के लिए आए परीक्षार्थियों ने नाराजगी जताई और कहा कि छात्रों के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाने के दावे पूरी तरह झूठे हैं.