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सिपाही भर्ती परीक्षा: समस्तीपुर में 4,236 पदों के लिए परीक्षा शुरू, स्पेशल ट्रेन न चलने पर परीक्षार्थियों में नाराजगी

Constable Recruitment Exam: पाटलिपुत्र में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच समस्तीपुर में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. कड़ी सुरक्षा के बीच 15 केंद्रों पर दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हुई और पुलिस पूरी तरह सतर्क रही.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:39 PM IST
सिपाही भर्ती परीक्षा: समस्तीपुर में 4,236 पदों के लिए परीक्षा शुरू, स्पेशल ट्रेन न चलने पर परीक्षार्थियों में नाराजगी
Image Credit: सिपाही भर्ती परीक्षा: समस्तीपुर में 4,236 पदों के लिए परीक्षा शुरू

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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