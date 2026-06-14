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Samastipur News: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती) की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार (14 जून, 2026) को समस्तीपुर जिले में शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के माहौल में शुरू हुई. परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रशासन ने सुरक्षा, निगरानी और कानून-व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. अधिकारियों ने इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्र अधीक्षकों तथा तैनात मजिस्ट्रेटों को जरूरी निर्देश दिए.
रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाने के दावे झूठे
यह भर्ती परीक्षा कुल 4,236 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. इनमें निषेध, उत्पाद और पंजीकरण विभाग में निषेध कांस्टेबल के 1,697 पद, सुधार सेवा निदेशालय (गृह विभाग) में वार्डर के 2,431 पद और परिवहन विभाग में मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 108 पद शामिल हैं. परीक्षा जिले के 15 केंद्रों पर दूसरी पाली में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है. इस बीच, दूसरी पाली के लिए आए परीक्षार्थियों ने नाराजगी जताई और कहा कि छात्रों के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाने के दावे पूरी तरह झूठे हैं.
पाटलिपुत्र में छात्रों के बीच गुस्सा
छात्रों का कहना है कि ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं, जिससे पाटलिपुत्र में छात्रों के बीच गुस्सा फैल गया है. छात्रों का कहना है कि बिहार में परीक्षाओं के दौरान हंगामा, तोड़-फोड़ और पेपर लीक जैसी घटनाएं आम हो गई हैं. ऐसा लगता है कि छात्रों की परेशानी को कोई नहीं समझता. परीक्षा देने से पहले ही मन में एक डर बना रहता है, क्या यह परीक्षा भी वैसी ही अव्यवस्था का शिकार होगी जैसी पाटलिपुत्र और दानापुर में देखी गई थी?