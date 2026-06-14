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Samastipur News: समस्तीपुर पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले जिले के चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चार लोगों को गिरफ्तार किया. ये सभी परीक्षा में धोखाधड़ी कराने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने उनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरबड समेत नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं. बेगूसराय पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर समस्तीपुर पुलिस ने इन चारों को पकड़ा. इस घटना के बारे में समस्तीपुर सदर ASP संजय कुमार पांडे ने बताया कि आज (14 जून, 2026) सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट द्वारा मद्य निषेध सिपाही और मंडल कारा सिपाही, गृह विभाग में कक्षपाल और परिवहन विभाग में चालान दस्ता सिपाही के पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी.
13 जून की रात कई जगहों पर छापेमारी
उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले, बेगूसराय पुलिस को जिले की DIU टीम से सॉल्वर गैंग के गड़बड़ी करने की संभावना के बारे में जानकारी मिली. तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक DIU टीम बनाई और 13 जून की रात कई जगहों पर छापेमारी की. इन छापों के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान अमित कुमार (बेगूसराय), दीपक कुमार यादव (समस्तीपुर के बिथान पुलिस स्टेशन इलाके से), पंकज साहनी (खानपुर पुलिस स्टेशन इलाके से) और बिट्टू कुमार (बेगूसराय) के तौर पर की गई. गिरफ्तार लोगों ने परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियोग्राफी करके कुछ परीक्षार्थियों की मदद करने की योजना बनाई थी. पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से पांच मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स, कई तरह के दस्तावेज और एडमिट कार्ड बरामद किए हैं. साथ ही, उन्होंने बरामद एडमिट कार्ड से जुड़े उन छात्रों से भी पूछताछ की जो परीक्षा केंद्रों पर मौजूद थे.
बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुई परीक्षा
पुलिस की पहले की गई कार्रवाई की वजह से जिले में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा दोनों शिफ्ट में शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुई. हालांकि पुलिस ने अभी तक इसमें शामिल डिवाइस या एडमिट कार्ड की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ASP ने कहा कि इन पहलुओं की जांच चल रही है. गौरतलब है कि परीक्षा के लिए हायर किए गए वीडियोग्राफरों के जरिए परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची गई थी. पुलिस ने आज सभी सेंटरों पर वीडियोग्राफरों से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला.