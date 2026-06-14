13 जून की रात कई जगहों पर छापेमारी

उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले, बेगूसराय पुलिस को जिले की DIU टीम से सॉल्वर गैंग के गड़बड़ी करने की संभावना के बारे में जानकारी मिली. तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक DIU टीम बनाई और 13 जून की रात कई जगहों पर छापेमारी की. इन छापों के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान अमित कुमार (बेगूसराय), दीपक कुमार यादव (समस्तीपुर के बिथान पुलिस स्टेशन इलाके से), पंकज साहनी (खानपुर पुलिस स्टेशन इलाके से) और बिट्टू कुमार (बेगूसराय) के तौर पर की गई. गिरफ्तार लोगों ने परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियोग्राफी करके कुछ परीक्षार्थियों की मदद करने की योजना बनाई थी. पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से पांच मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स, कई तरह के दस्तावेज और एडमिट कार्ड बरामद किए हैं. साथ ही, उन्होंने बरामद एडमिट कार्ड से जुड़े उन छात्रों से भी पूछताछ की जो परीक्षा केंद्रों पर मौजूद थे.