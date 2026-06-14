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समस्तीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की बड़ी साजिश नाकाम! बेगूसराय पुलिस के इनपुट पर 4 गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद

समस्तीपुर में पुलिस ने 'सॉल्वर गैंग' के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स और हाई-टेक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं. इस साजिश में वीडियोग्राफी के जरिए आज सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र को लीक करने की योजना थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:01 PM IST
समस्तीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की बड़ी साजिश नाकाम! बेगूसराय पुलिस के इनपुट पर 4 गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद
Image Credit: समस्तीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की बड़ी साजिश नाकाम!

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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