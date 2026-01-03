40 करोड़ की लागत से बदल रही दियारा की तस्वीर, जानें कब तक पूरा होगा पुल का काम

Samastipur Pipa Bridge: समस्तीपुर के रसलपुर गंगा घाट से हरदासपुर दियारा को जोड़ने वाला पीपा पुल निर्माण काम शुरू हो गया है. पुल बन जाने के बाद से क्षेत्र को विकास की नई पहचान मिलेगी.
Samastipur News: समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत रसलपुर गंगा घाट से धरणी पट्टी पूर्व पंचायत के हरदासपुर दियारा को जोड़ने वाले पीपा पुल का निर्माण का तेज गति से जारी है. करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पीपा पुल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होने जा रहा है. इस पीपा पुल का निर्माण काम अप्रैल 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
इस पीपा पुल के बन जाने से लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी. मोहनपुर प्रखंड के सभी प्रमुख गांवों के साथ-साथ पटोरी प्रखंड और मोहिउद्दीननगर प्रखंड के लोगों को भी इसका सीधा फायदा होगा. वर्षों से गंगा पार आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है.
पीपा पुल के निर्माण से दियारा क्षेत्र के किसानों को खेती-बाड़ी के काम में सुगमता मिलेगी. समय पर खेतों तक पहुंचना और उपज को बाजार तक ले जाना आसान होगा. वहीं, दियारा क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षकों, चिकित्सकों, आंगनबाड़ी कर्मियों और अन्य सरकारी सेवकों को अपने कार्यस्थल तक आने-जाने में अब काफी सुविधा होगी.
इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि पीपा पुल बनने से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. आम जनता ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को धरातल पर उतारने के लिए क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा निभाया है.
निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि पीपा पुल का काम निर्धारित समयसीमा के भीतर मार्च महीन तक पूरा कर लिया जाएगा. बता दें कि 29 सितंबर, 2025 को इस महत्वाकांक्षी पीपा पुल का शिलान्यास केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने किया था.
रिपोर्ट: मंटुन कुमार राय
