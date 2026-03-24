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समस्तीपुर में भ्रष्टाचार! 3 करोड़ की पंचायत भवन का उद्घाटन के महज एक महीने बाद ही उखड़ने लगा प्लास्टर

समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के भुसवर पंचायत में 3 करोड़ की लागत से बन रहे पंचायत सरकार भवन में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के एक महीने के भीतर ही भवन की दीवारें फटने लगी हैं और प्लास्टर गिर रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:30 PM IST

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समस्तीपुर पंचायत सरकार भवन के निर्माण में भारी अनियमितता
समस्तीपुर पंचायत सरकार भवन के निर्माण में भारी अनियमितता

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत भुसवर पंचायत के बसौना गांव में करीब 3 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से 'पंचायत सरकार भवन' का निर्माण कराया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस भवन का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह संपन्न भी नहीं हुआ था कि करीब एक माह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट के माध्यम से इसका उद्घाटन कर दिया. सरकारी कागजों में काम को पूरा दिखाकर वाहवाही तो लूट ली गई, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है. उद्घाटन के महज कुछ ही दिनों बाद भवन की असलियत सामने आने लगी है. भवन के फर्श पर अभी टाइल्स लगाने का काम चल ही रहा है, जबकि तकनीकी रूप से उद्घाटन का मतलब काम का पूर्ण होना होता है.

ग्रामीणों ने जब भवन का बारीकी से निरीक्षण किया, तो वहां भ्रष्टाचार के नंगे सबूत मिले. निर्माण में उपयोग की गई ईंट, बालू और सीमेंट की गुणवत्ता इतनी खराब है कि दीवारों का प्लास्टर हाथ लगाते ही रेत की तरह झड़ रहा है. सबसे डरावनी बात यह है कि भवन के मुख्य पिलर (कॉलम) से सरिया बाहर दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि पिलर को हिलाने पर उसके भीतर भरा गया गिट्टी-बालू का मिश्रण नीचे गिरने लगता है. हाल ही में हुई हल्की बारिश ने ठेकेदार के दावों की पूरी पोल खोल दी है. दीवारों पर किया गया रंग और प्लास्टर उखड़कर गिर गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह नया नहीं बल्कि बरसों पुराना खंडहर भवन हो.

भवन निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार, इस कार्य की शुरुआत 19 मार्च 2024 को हुई थी और इसे पूर्ण करने की समय सीमा 18 सितंबर 2025 निर्धारित की गई थी. अधिकारियों ने कागजी खानापूर्ति करने के चक्कर में निर्धारित तिथि के भीतर ही इसे पूर्ण दिखाकर उद्घाटन की औपचारिकता पूरी कर ली. जब ग्रामीणों ने इस धांधली का विरोध किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए, तो मामला तूल पकड़ गया. ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने ठेकेदार से शिकायत की, तो उसने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया कि "जहाँ शिकायत करना है कर दो, कुछ नहीं होगा." ठेकेदार की इस दबंगई और भ्रष्टाचार से नाराज होकर ग्रामीणों ने फिलहाल निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद करा दिया है.

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स्थानीय पंचायत समिति सदस्य प्रदीप कुमार और ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत बीडीओ, डीडीसी और जिलाधिकारी (डीएम) से की है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिस भवन में पंचायत के महत्वपूर्ण कार्य होने हैं और जहाँ सैकड़ों लोगों का आना-जाना रहेगा, उसकी नींव ही इतनी कमजोर है कि वह कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है. मुखिया और अन्य स्थानीय नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए और सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले ठेकेदार व संबंधित इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक जिला प्रशासन मौके पर आकर जांच नहीं करता, तब तक वे काम शुरू नहीं होने देंगे.

इनपुट- मंटून कुमार रॉय, समस्तीपुर

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