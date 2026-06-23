समस्तीपुर में चचेरे भाई-बहन के प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं और परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने की जिद पर अड़े हैं. आरोप है कि पंचायत के फैसले के बाद दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई, सिर मुंडवाया गया, चेहरे पर कालिख पोती गई और गांव से निकाल दिया गया. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र का है, जहां चचेरे भाई-बहन के प्रेम संबंध ने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया. दोनों एक ही आंगन में रहते थे और बचपन से साथ रहने के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी. लड़के कमलेश और लड़की आंचल, दोनों के नाम बदले गए हैं. परिजनों के मुताबिक, करीब 8 महीने पहले दोनों को घर के एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था.