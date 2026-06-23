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समस्तीपुर में चचेरे भाई-बहन के प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं और परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने की जिद पर अड़े हैं. आरोप है कि पंचायत के फैसले के बाद दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई, सिर मुंडवाया गया, चेहरे पर कालिख पोती गई और गांव से निकाल दिया गया. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र का है, जहां चचेरे भाई-बहन के प्रेम संबंध ने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया. दोनों एक ही आंगन में रहते थे और बचपन से साथ रहने के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी. लड़के कमलेश और लड़की आंचल, दोनों के नाम बदले गए हैं. परिजनों के मुताबिक, करीब 8 महीने पहले दोनों को घर के एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था.
बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों घर छोड़कर रांची चले गए और वहीं शादी कर ली. दोनों की उम्र करीब 16 से 17 साल बताई जा रही है. जब परिवार और गांव वालों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्हें फोन कर वापस गांव बुलाया गया. 22 जून की रात दोनों गांव पहुंचे, जहां परिजनों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने अलग होने से इनकार कर दिया.
उनका कहना था कि वे साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे. मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों परिवारों के साथ गांव के लोग भी शामिल हुए. पंचायत में दोनों से अलग-अलग उनकी राय पूछी गई. आंचल से पूछा गया कि वह माता-पिता के साथ रहना चाहती है या कमलेश के साथ. इस पर उसने कमलेश के साथ रहने की इच्छा जताई. पंचायत में भी दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की बात दोहराई.
आरोप है कि इससे नाराज परिजनों और गांव के लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई की. उनके बाल काट दिए गए, सिर मुंडवा दिया गया और सिर पर कालिख और चूना लगा दिया गया. इसके बाद दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया. जख्मी अवस्था में दोनों किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. हालांकि, अस्पताल में भीड़ जुटने लगी, तो दोनों वहां से फरार हो गए.
पीड़ित लड़की ने बताया कि पंचायत के बाद मेरे माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी बेरहमी से पिटाई की. हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और अब साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे. लड़का बताता है कि पहले हम दोनों की पिटाई की गई है बाल मुड़वा कर गांव से हम दोनों को भगा दिया गया है.
घटना के संबंध में पूसा थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम गांव भेजी गई थी, लेकिन वहां किसी ने कुछ नहीं बताया. बाद में सदर अस्पताल में भी पुलिस ने प्रेमी युगल की तलाश की. लेकिन वहां से भी दोनों नहीं मिले फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों का बयान मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.