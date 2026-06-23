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समस्तीपुर में भाई की दुल्हन बनी बहन, दोनों ने कर ली शादी, पंचायत ने सिर मुंडवाकर गांव से निकाला

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में चचेरे भाई-बहन के प्रेम संबंध ने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया. दोनों एक ही आंगन में रहते थे और बचपन से साथ रहने के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी कर ली.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:04 PM IST
समस्तीपुर में भाई की दुल्हन बनी बहन, दोनों ने कर ली शादी, पंचायत ने सिर मुंडवाकर गांव से निकाला
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर में चचेरे भाई-बहन ने आपस में की शादी

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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